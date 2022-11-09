 

В Белом доме заявили о намерении Байдена решительно выступить на саммите G20 против российской СВО на Украине

09.11.2022, 1:30, Новости дня
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На саммите G20 глава американского государства Джо Байден собирается решительно защищать Украину и осуждать Россию, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

В Белом доме сообщили, что лидеры G20 намерены сосредоточить внимание на обширной повестке. Он заверил, что «США будут заметны за столом переговоров». При этом Вашингтон намерен тесно работать с партнерами в вопросе реагирования на последствия российской специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.

Представитель администрации США указал три основных направления в американской повестке на саммите G20: последствия ситуации в Украине для мировой экономики, «инвестирование в инклюзивную экономику будущего» и «построение новой экономической экосистемы, в которой у каждой страны будут равные возможности». Байден собирается работать с союзниками над тем, чтобы обеспечить основы «более устойчивой и инклюзивной глобальной экономики».

Напомним, саммит G20 состоится 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Президент РФ Владимир Путин в конце недели сообщит, поедет ли на саммит. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отказаться от участия в саммите, если в нем будет участвовать Путин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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