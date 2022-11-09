«Укрэнерго» предупредила о веерных отключениях света по всей Украине в среду

В среду веерные отключения света проведут по всей Украине, информирует «Укрэнерго». Исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что Украина не сможет восстановить поврежденную инфраструктуру за две недели.

В сообщении «Укрэнерго» говорится, что максимум отключений будет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Тем временем Сахарук заявил, что восстановить поврежденную инфраструктуру за две недели, как ожидалось ранее, не удастся. По его словам, две недели – «это достаточно оптимистичный прогноз». Сахарук признался, что сам он не столь «оптимистичен».

Он подчеркнул, что повреждены 40% инфраструктуры, их «за две недели нельзя восстановить», возможно только частичное улучшение. «Но мы точно не будем жить так, как мы жили до начала обстрелов. Я вам, к сожалению, даю гарантированную оценку, потому что по-другому быть не может», – сказал он.

Напомним, в понедельник Сухарук заявлял, что энергообъекты в Украине можно отремонтировать за две недели, если не будет новых обстрелов. Сухарук не исключал блэкаут в Киеве и Киевской области в случае новых ударов по энергетической инфраструктуре. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба указывал, что из-за массированных обстрелов повреждена энергетическая инфраструктура, в связи с чем региону угрожает длительное отключение электричества.

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