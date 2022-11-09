В районе Покровское-Стрешнево построили новый детский сад

Власти российской столицы активно занимаются развитием сферы образования. В Москве постоянно открываются новые школы и детские сады. Современные и комфортные социальные учреждения появляются во всех районах города, причем, их строят в шаговой доступности от жилых домов.

В целом, за прошедшие 11 лет в столице построили уже более 500 школ и дошкольных учреждений. А до 2024 года власти планируют построить более 150 объектов образования. Одно из них – в районе Покровское-Стрешнево.

Дошкольное учреждение уже готовят к вводу в эксплуатацию. Трехэтажное здание станет частью жилого комплекса. Всего же для его жителей будет построено 12 образовательных учреждений. Как отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, объект расположен по адресу: Волоколамское шоссе, владение №71/9.

“Фасады детского сада выполнены в соответствии со стилистикой жилого комплекса. В оформлении применены яркие, контрастные цвета, а также строгие и простые формы”, — подчеркнул чиновник.

Новый детский сад занимает площадь пять тысяч квадратных метров. Он сможет принять 350 детей. Глава профильного ведомства добавил, что в здании разместились залы для музыкальных занятий и физкультуры, медицинский блок, групповые, служебные и технические помещения.

Кроме того, по словам чиновника, на улице для детей предусмотрена игровая зона, включающая 14 площадок. Всего же местные жители получат восемь детских садов и четыре школы.

Первый детский сад на 220 мест здесь построили в 2019 году. Строительство еще одного дошкольного учреждения на 125 мест продолжается. Заканчиваются работы по возведению детского сада и школы на 200 и 1100 мест, соответственно. Образовательные объекты будут иметь спортивно-оздоровительный уклон.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве детских садов и школ в районах Косино-Ухтомский, Свиблово и Некрасовка. По его словам, до конца текущего года завершатся работы в дошкольном учреждении на улице Ветлужская. Оно сможет принять 300 детей.

Школа на 550 мест вскоре появится на проезде Русанова. Крупное образовательное учреждение с несколькими корпусами строится в Некрасовке. Ранее об этом сообщали “Дни.ру”.