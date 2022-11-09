 

В районе Покровское-Стрешнево построили новый детский сад

09.11.2022, 1:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти российской столицы активно занимаются развитием сферы образования. В Москве постоянно открываются новые школы и детские сады. Современные и комфортные социальные учреждения появляются во всех районах города, причем, их строят в шаговой доступности от жилых домов.

В целом, за прошедшие 11 лет в столице построили уже более 500 школ и дошкольных учреждений. А до 2024 года власти планируют построить более 150 объектов образования. Одно из них – в районе Покровское-Стрешнево.

Дошкольное учреждение уже готовят к вводу в эксплуатацию. Трехэтажное здание станет частью жилого комплекса. Всего же для его жителей будет построено 12 образовательных учреждений. Как отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, объект расположен по адресу: Волоколамское шоссе, владение №71/9.

“Фасады детского сада выполнены в соответствии со стилистикой жилого комплекса. В оформлении применены яркие, контрастные цвета, а также строгие и простые формы”, — подчеркнул чиновник.

Новый детский сад занимает площадь пять тысяч квадратных метров. Он сможет принять 350 детей. Глава профильного ведомства добавил, что в здании разместились залы для музыкальных занятий и физкультуры, медицинский блок, групповые, служебные и технические помещения.

Кроме того, по словам чиновника, на улице для детей предусмотрена игровая зона, включающая 14 площадок. Всего же местные жители получат восемь детских садов и четыре школы.

Первый детский сад на 220 мест здесь построили в 2019 году. Строительство еще одного дошкольного учреждения на 125 мест продолжается. Заканчиваются работы по возведению детского сада и школы на 200 и 1100 мест, соответственно. Образовательные объекты будут иметь спортивно-оздоровительный уклон.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве детских садов и школ в районах Косино-Ухтомский, Свиблово и Некрасовка. По его словам, до конца текущего года завершатся работы в дошкольном учреждении на улице Ветлужская. Оно сможет принять 300 детей.

Школа на 550 мест вскоре появится на проезде Русанова. Крупное образовательное учреждение с несколькими корпусами строится в Некрасовке. Ранее об этом сообщали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02.22 / Спасибо и прощай – Личное мнение

08.07.22 / Всё больше британцев не уверены ни в своём финансовом благополучии, ни в экономике страны

13.04.21 / Розовая феерия: Хлое Кардашьян отпраздновала день рождения дочери Тру

19.07.20 / Мнение: Мошенники в московской тюрьме: Больше нет подпольного колл-центра

10.02.22 / Учёные пришли к выводу, что более половины населения имеет иммунитет к коронавирусу

25.08.20 / Мнение: Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

01.10.22 / Не продаст – Личное мнение

25.09.22 / Как хранить летние вещи: шесть простых советов

11.09.22 / Макрон призвал французов покупать французское, «чтобы завтра проснуться без похмелья»

01.05.22 / Макдак, ты чего? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика