 

“Ух ты какая!”: обтянутая кожей девственная Цымбалюк-Романовская возбудила россиян

09.11.2022, 1:15, Разное
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Виталина Цымбалюк-Романовская ведет активную светскую жизнь и часто посещает культурные мероприятия. Бывшая жена Армена Джигарханяна путешествует по России и рассказывает об этом в своем аккаунте.

Судя по всему, у Виталины Цымбалюк-Романовской были интересные праздничные выходные, которые она отметила поездкой по городам Золотого кольца России. После Владимира, где Виталина побывала на открытии выставки Анатолия Зверева, пианистка отправилась в Суздаль, откуда записала “сторис” из храма. А на прошлой неделе она ездила в Санкт-Петербург только для того, чтобы попасть на концерт Максима Фадеева. Этот город всегда особенно западает в ее сердце.

В своем аккаунте Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась снимком, на котором предстала в облегающих кожаных брюках и в черных сапогах. Она скромно и девственно опустила глаза вниз и присела полубоком на золотистом арт-объекте в форме полумесяца.

“Когда мысленно все еще в Питере”, – написала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Поклонники осыпали ее комплиментами в комментариях. Многие отметили стройность, грациозность и неизменное обаяние бывшей жены Армена Джигарханяна.

“Красавица, прелесть”; “Ух ты какая!”; “Красивая всегда”; “Интересное фото. Хочется непременно разгадать то, о чем думается в данный момент! У красивой женщины – обязательно красивые мысли”; “Опять кожаные брючки”, – написали фолловеры.


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