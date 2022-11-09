Министр обороны Польши – Варшава разместит корейские танки вблизи российской границы

Первая партия военной техники из Кореи — танки К-2 и гаубицы К-9 — уже через месяц прибудет в Польшу, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак. В интервью Polsat News он рассказал, что это вооружение сразу же будет направлено на границу с Калининградской областью, от которой Польша уже начала отгораживаться забором с целью предотвращения «гибридной угрозы».



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«Это инвестиция в нашу безопасность, мы будем последовательно развивать Войско Польское, как в плане современного вооружения, так и его численности», — заявил в интервью Polsat News вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, денег на это обязательно хватит, хотя он и предпочёл не вдаваться в детали. Финансирование модернизации польских вооружённых сил не находится под угрозой, подчеркнул он.

«Закон о защите Родины предусматривает целый ряд возможностей. В ближайшее время мы представим это решение общественности. Оно находится на стадии подготовки», — объяснил министр. «Мы интенсивно работаем над этим», — добавил он.

В интервью Блащак подчеркнул, что темпы модернизации очень высокие. Более того, Южная Корея инвестировала в производственные мощности в Польше. «…это очень хорошая новость для польской военной промышленности», — отметил он.

«Нашим большим успехом можно назвать то, что первые заказанные в Корее танки К-2 и гаубицы К-9 уже в декабре, то есть через месяц, будут в Польше», — сообщил министр. По его словам, эта техника ещё в этом году окажется в составе 16-й механизированной дивизии в Варминьско-Мазурском воеводстве, которое граничит с Калининградской областью. «Это очень важное место на карте Польши, что касается безопасности», — подчеркнул он.

В беседе Блащак объяснил, что в случае обострения ситуации на границе с Калининградской областью меры безопасности могут быть усилены. Он напомнил, что в разгар попыток пересечения границы с Белоруссией было создано проволочное заграждение, которое охраняли пограничники, солдаты и полицейские. «Кризиса не случилось… Стоит напомнить, что тогда оппозиция осуществляла нападки на солдат Войска Польского и офицеров, прямо-таки терроризировала их, требовала назвать имена людей, которые стояли на границе. Артисты, связанные с оппозицией, тоже нападали», — посетовал он.

Министр объяснил, что на этот раз Польша действует схожим образом, как в случае с миграционным кризисом со стороны Белоруссии. Сейчас для предотвращения потенциальной гибридной атаки с российского направления Войско Польское уже начало строить забор высотой 2,5 м, шириной 3 м.