Bloomberg – поставки российской нефти достигли пятимесячного максимума накануне вступления в силу санкций ЕС

Объём морских перевозок российской нефти увеличился до рекордного уровня за пять месяцев, пишет Bloomberg. Ежедневные поставки экспортируемого из РФ ископаемого сырья выросли до 3,6 миллионов баррелей. Эксперты издания связывают это с вступающим в силу 5 декабря эмбарго ЕС.



AP

Морские перевозки российской сырой нефти на прошлой неделе подскочили до пятимесячного максимума, поскольку суда, покидающие балтийские и арктические порты, пытаются добраться до ключевых пунктов назначения, прежде чем вступят в силу санкции Европейского союза. Как сообщается, ежедневный объём экспортируемой из РФ нефти вырос до 3,6 миллионов баррелей, что является самым высоким показателем с начала июня, пишет агентство Bloomberg.

Великобритания последовала примеру ЕС, запретив своим компаниям предоставлять страхование и другие услуги судам, перевозящим российскую нефть, если только груз не будет куплен по цене ниже ещё не согласованного странами G-7 и Австралией предела. Запрет страхования судов, как и эмбарго со стороны ЕС, вступят в силу 5 декабря. По итогам прошлой недели, наибольший рост, как в натуральном, так и в процентном выражении, наблюдался в отправлении партий грузов из Мурманска — путь оттуда до Азии дольше, чем из портов в Балтийском или Чёрном морях. Такой скачок может объясняться стремлением успеть доставить объёмы до вступления в силу новых ограничений не только для европейских, но и для мировых покупателей, пишет Bloomberg.

Более того, операторы танкеров, перевозящих российскую нефть, также становятся более разборчивы в отношении своего пункта назначения. Многие суда выходят в море, не сообщая о конечном пункте разгрузки. В частности, значительно увеличилось количество судов, указывающих портом назначения Порт-Саид или Суэцкий канал. Одновременно с этим резко снизилось количество кораблей, указывающих, что они следуют в Индию. Вероятно, многие из них направятся в индийские порты, как только пройдут по каналу. Часть таких танкеров уходит в Китай, отдельные корабли направляются в другие страны, пишут эксперты издания.

Танкеры, которые сейчас загружаются в Приморске или Усть-Луге, вряд ли достигнут терминалов разгрузки в Китае или Индии до вступления в силу запрета Евросоюза. Партия нефти из порта Мурманск, направляющаяся в Китай по Северному морскому пути, в выходные прошла через Берингов пролив. Партии грузов из тихоокеанских портов РФ доставляются на китайские импортные терминалы всего за несколько дней, и путь от Чёрного моря до Турции является таким же коротким. Однако же поставки в Индию со всех экспортных терминалов РФ занимают несколько недель, что подвергает их большему риску попасть под санкции до их прибытия, пишет Bloomberg.

В среднем за четыре недели общий объём экспорта нефти морским транспортом вырос до 11-недельного максимума, составив 3,18 миллионов баррелей в день. Морские перевозки экспортной российской нефти в европейские страны выросли до шестинедельного максимума в 762 тыс. баррелей в день за 28 дней до 4 ноября. Потоки экспорта выросли на 51 тыс. баррелей в день, или на 7% по сравнению с неделей до 28 октября. Все поставки четвёртую неделю направлялись в нефтехранилища в Роттердаме, пишет Bloomberg.

Экспорт в страны Средиземноморья за четыре недели до 4 ноября также немного вырос. Отгрузки в данный регион, включая Турцию, выросли до своего трёхнедельного максимума. Совокупные экспортные потоки в Болгарию и Румынию не изменились и составили 167 тыс. баррелей в день, что составляет немногим более половины пикового объёма, наблюдавшегося в июне. Почти весь объём экспорта, направляемый получателям в Чёрном море, попадает в Болгарию. Страна добилась частичного освобождения от запрета ЕС на импорт российской нефти морскими судами, указывает Bloomberg.

Отгрузки российской нефти азиатским клиентам, а также на суда, не имеющие конечного пункта назначения, которые обычно прибывают либо в Индию, либо в Китай, выросли за неделю до 4 ноября. Объём нефти, следующей в Азию, достиг 1,94 миллионов баррелей в день в сравнении со средним волатильным значением за четыре недели, и ещё 127 тыс. баррелей в день на танкерах, точка разгрузки которых неизвестна. Совокупный показатель является самым высоким за год. Поставки из портов Дальнего Востока подскочили до самого высокого уровня с апреля. Все восемь отгруженных партий нефти ВСТО направляются в Китай. Два танкера указывают пунктом назначения порт Йосу (Южная Корея), хотя вполне вероятно, что они будут осуществлять перевалку «борт-в-борт» на рейде порта, отмечает Bloomberg.

Все танкеры, перевозящие нефть в неустановленные пункты назначения в Азии, направляются в сторону Порт-Саида или Суэцкого канала. Большинство из этих судов прибывают в Индию, некоторые направляются в Китай, а некоторые суда отправляются в другие пункты назначения, такие как ОАЭ или Шри-Ланка. Совокупные потоки российской нефти выросли на 464 тыс. баррелей в день, или на 15%, за неделю до 4 ноября по сравнению с предыдущей неделей. Данные отслеживания судов и отчёты портовых агентов свидетельствуют о том, что в общей сложности 34 танкера поставили 25,2 миллионов баррелей российской нефти за неделю до 4 ноября. Это на 3,2 миллионов баррелей больше, чем в июне, резюмирует Bloomberg.