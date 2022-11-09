 

Кто пробудил Сябитовну? – Личное мнение

09.11.2022, 0:45, Разное
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Стоило мне похвалить Розу Сябитовну, что она органично вписалась в роль бабушки, как она опять за своё!

«У меня были большие планы. Тело проснулось, хореография появилась, интересные идеи возникли на несколько номеров вперед — я их уже обсуждала с постановщиками танцев», — рассказала Роза о телепроекте.


Фото: Соцсети

Сябитовна, ну ты чего?! Какое тело, и зачем оно проснулось? Но дальше — хуже.

Тело в танце пробудил Сергей Светлаков — это тот парень, который на диване сидит и обсуждает телевизор:

«Мы с Сережей были вместе в нескольких проектах, но я даже не знала, что у него любовь ко мне. Даже он сам, наверно, этого не осознавал»

Ни она не знала, ни он не знал. Но любовь к Сябитовне всё-таки есть:


Фото: Соцсети

Или Сябитовне кажется, что есть. Впрочем, опытная сваха ведь не может ошибаться в наличии чувств?

Сергей, конечно, парень не первой свежести. Но всё равно примерно раза в два или полтора моложе Сябитовны. У неё тут тело, понимаешь, пробудилось, идеи возникли интересные, а Светлакову что делать? Бежать в таком возрасте поздно.

А не сбежишь, так Сябитовна насядет со своими танцами. В общем, попал Светлаков конкретно. Тут не отшутишься.

Что делать Сергею? Помогите советом.

Источник: Лена Миро


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