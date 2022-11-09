Кто пробудил Сябитовну? – Личное мнение
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Стоило мне похвалить Розу Сябитовну, что она органично вписалась в роль бабушки, как она опять за своё!
«У меня были большие планы. Тело проснулось, хореография появилась, интересные идеи возникли на несколько номеров вперед — я их уже обсуждала с постановщиками танцев», — рассказала Роза о телепроекте.
Фото: Соцсети
Сябитовна, ну ты чего?! Какое тело, и зачем оно проснулось? Но дальше — хуже.
Тело в танце пробудил Сергей Светлаков — это тот парень, который на диване сидит и обсуждает телевизор:
«Мы с Сережей были вместе в нескольких проектах, но я даже не знала, что у него любовь ко мне. Даже он сам, наверно, этого не осознавал»
Ни она не знала, ни он не знал. Но любовь к Сябитовне всё-таки есть:
Фото: Соцсети
Или Сябитовне кажется, что есть. Впрочем, опытная сваха ведь не может ошибаться в наличии чувств?
Сергей, конечно, парень не первой свежести. Но всё равно примерно раза в два или полтора моложе Сябитовны. У неё тут тело, понимаешь, пробудилось, идеи возникли интересные, а Светлакову что делать? Бежать в таком возрасте поздно.
А не сбежишь, так Сябитовна насядет со своими танцами. В общем, попал Светлаков конкретно. Тут не отшутишься.
Что делать Сергею? Помогите советом.
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Источник: Лена Миро
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