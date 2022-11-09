 

Замороженная пицца и готовые супы увеличивают риск преждевременной смерти

09.11.2022, 0:30, Разное
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Была проведена исследовательская работа, результаты которой продемонстрировали, что продукты с высокой степенью обработки в несколько раз увеличивают вероятность ранней смерти. Информацию выяснили научные сотрудники университета Сан-Паулу.

Стало известно, что более 50 тысяч ранних смертей людей в возрасте от 30 до 70 лет связаны с регулярным употреблением продуктов с высокой степенью обработки.

Оказывается, такие продукты повышают вероятность развития заболевания сердечно-сосудистой системы. Именно эти недуги являются самыми частыми причинами преждевременного летального исхода.


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