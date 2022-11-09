 

Шон Пенн посетил Украину и передал Зеленскому статуэтку «Оскар» на время

09.11.2022, 0:05, Новости дня
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Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн в очередной раз посетил Украину, он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщил офис главы украинского государства.

В сообщении офиса в Telegram указано, что Пенн «уже третий раз приезжает на Украину за время» боевых действий. Сам Зеленский сообщил в Telegram, что на этот раз встреча была «особенной» – Пенн привез статуэтку «Оскар» как «символ веры в победу» Украины. Сообщается, что статуэтка останется в Украине до окончания конфликта. Пенну вручили орден «За заслуги» ІІІ степени.

Напомним, в Украине Пенн снимал документальный фильм. Он выступал за передачу Киеву польских истребителей, призывал предоставить Зеленскому слово на премии «Оскар».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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