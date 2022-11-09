Секретарь Совбеза России Патрушев прибыл с официальным визитом в Тегеран

В Тегеран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани прибыл секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сообщают информационные агентства.

Патрушев должен встретиться и с другими «высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана». Ожидается, что стороны обсудят отношения Москвы и Тегерана, взаимодействие на международной арене, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

Напомним, Украина требует наказать иранскую сторону, которую обвиняет в поставках беспилотников России. Кроме того, высказывались предположения о поставках баллистических ракет. Иран подтвердил, что РФ были переданы беспилотники в небольшом количестве. Однако произошло это, как заверили в Тегеране, за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. Иран опроверг информацию о поставках РФ иранских ракет.

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