Секретарь Совбеза России Патрушев прибыл с официальным визитом в Тегеран
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В Тегеран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани прибыл секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сообщают информационные агентства.
Патрушев должен встретиться и с другими «высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана». Ожидается, что стороны обсудят отношения Москвы и Тегерана, взаимодействие на международной арене, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.
Напомним, Украина требует наказать иранскую сторону, которую обвиняет в поставках беспилотников России. Кроме того, высказывались предположения о поставках баллистических ракет. Иран подтвердил, что РФ были переданы беспилотники в небольшом количестве. Однако произошло это, как заверили в Тегеране, за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. Иран опроверг информацию о поставках РФ иранских ракет.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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