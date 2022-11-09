 

В ответ на жалобы Госдепа на «российское вмешательство» в выборы Пригожин назвал демократию США хрупкой и несовершенной

09.11.2022, 0:05, Новости дня
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США нагло вмешивались в выборы по всему миру, а их собственная система хрупка и несовершенна, сообщил российский бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на слова представителя Госдепа Неда Прайса.

Ответ Пригожина приводится на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». Пригожин назвал Прайса «одним из редких циников, о которых только можно говорить». Он подчеркнул, что США долге годы «хамски и нагло» вмешивались в выборы по всему миру и «разрушали великие империи, например СССР». Пригожин считает, что в связи с этим «глупо говорить о том, что кто-то не имеет права вмешиваться в их выборы».

Он посоветовал посмотреть фильм «16-й», чтобы «получить на 90% экранизированную версию реального вмешательства в американские выборы 2016 года». Как отметил Пригожин, группа студентов смогла «поставить на уши всю американскую демократию». По его мнению, это свидетельствует о том, что американская система «настолько хрупка, несовершенна и состоит из такого количества противоречий, что не имеет права диктовать миру никаких дополнительных условий».

Напомним, Прайс комментировал предыдущее заявление Пригожина о якобы имевших место попытках вмешательства РФ в иностранные выборы. Пригожин тогда с иронией заявил: «Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень». Прайс после этого обвинил Россию во вмешательстве в выборы по всему миру. Отметим, что «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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