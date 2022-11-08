Нестор Летописец: что нельзя делать 9 ноября в церковный праздник

ИСТОРИЯ

Монах Нестор был

послушником-летописцем Киевско-Печерского монастыря. Нестор был свидетелем

многих исторических событий, аккуратно записывал данные об документах, добавлял

свое мнение. Благодаря монаху до современности дошла информация об уже утерянных

источниках.

Прожил Нестор

около 58 лет и похоронен был в Ближних пещерах преподобного Антония Печерского.

ТРАДИЦИИ

9 ноября женщины

традиционно ткали полотно для иконы Богоматери. Считалось, что она подарит

счастье домашним жителям.

Если на деревьях

уже лежит иней — зима совсем близко. А если ветер дует в одном направлении, значит

будут осадки.

Нужно быть

осторожными с обещаниями, а принятые стоит обязательно выполнить.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

9 НОЯБРЯ

В Несторов день нельзя

подвергать себя опасности и рисковать. Лучше повременить с опасными занятиями.

9 ноября нельзя

давать в долг деньги — выплаты не будет.

Стоит быть

аккуратнее с глазами, нельзя заниматься делом, которое может им навредить.