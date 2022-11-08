В сети появилось новое фото князя Монако Альбера II с его внебрачными детьми

На просторах Интернета обсуждают новое фото князя Монако Альбера II с его внебрачными детьми. Его опубликовала в на своей странице в социальной сети бывшая возлюбленная князя, экс-стюардесса авиакомпании Air France Николь Косте. На фото Его Светлость позирует с 30-летней дочерью Жасмин Гримальди от американки Тамары Ротоло и 19-летним сыном Александром Гримальди-Косте от Николь.

Король по отцовской линии, – недвусмысленно подписала снимок женщина, имея в виду своего сына.

Где произошла эта встреча, неизвестно. Жасмин живет в США, а Александр, предположительно, в Европе.

Князь Монако Альбер II с дочерью Жасмин и сыном Александром

Да, принц Жак и принцесса Габриэлла – не единственные дети князя Монако, о чем общественность узнала, когда Альбер уже был женат на Шарлен Уиттсток. До женитьбы у князя была очень насыщенная личная жизнь, в результате которой у Альбера появилось еще двое внебрачных детей.

Каждого из них он до последнего не хотел признавать, сдавался Альбер лишь после получения положительных тестов ДНК. О том, что Жасмин Грейс Гримальди – дочь самого князя Монако, было объявлено миру лишь в 2006 году, когда девочке исполнилось 14 лет. Все это время она жила в США, о ее отношениях с отцом ничего не было известно. В своем первом интервью журналу Harper’s Bazaar она рассказала, что родилась в Палм-Спрингсе, училась в католической школе, играла в школьной баскетбольной команде и любила участвовать в творческих проектах – пела в церковном хоре и играла в театральных постановках.

До определенного момента своей жизни она и подумать не могла, что имеет самое прямое и близкое отношение к княжеской семье Монако. Только в 11 лет она впервые встретилась с Альбером и посетила Монако. Князь Альбер познакомился с матерью Жасмин, Тамарой, в 1991 году на Лазурном берегу. Он увидел симпатичную официантку с подругами на теннисном турнире и пригласил ее на вечеринку. Когда Тамара вернулась в США, она узнала, что беременна, но князя новость не порадовала и он разорвал с ней все контакты.

1 июня 2006 года, когда девочке было 14 лет, Альбер II официально признал Жасмин Гримальди своей дочерью, но в то же время пожелал, чтобы она осталась жить в Америке. Таким образом он хотел сохранить ее право на частную жизнь до совершеннолетия.

Альбер с женой Шарлен и детьми – близнецами Жаком и Габриэллой

Когда в СМИ появилась эта новость, мне было всего 14, у меня только началась учеба в старших классах. Это трудное время для любого подростка, на меня было направлено столько внимания. Но я знала, что в один день это пройдет. Я с большим нетерпением ждала момента встречи с отцом. Мне хотелось познакомиться с ним, узнать его, и чтобы он узнал меня. Здорово, что случилось именно так, как случилось. С тех пор у нас с ним замечательные отношения.

Жасмин поддерживает хорошие отношения с законными детьми своего отца, его супругой, а также со вторым внебрачным ребенком Альбера – Александром Гримальди-Косте. Его князю родила стюардесса Николь Косте, с которой у него были тайные отношения на протяжении шести лет. Поначалу Альбер также не хотел признавать сына, но результат ДНК не оставил ему путей к отступлению.