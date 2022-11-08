 

В сети появилось новое фото князя Монако Альбера II с его внебрачными детьми

08.11.2022, 23:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На просторах Интернета обсуждают новое фото князя Монако Альбера II с его внебрачными детьми. Его опубликовала в на своей странице в социальной сети бывшая возлюбленная князя, экс-стюардесса авиакомпании Air France Николь Косте. На фото Его Светлость позирует с 30-летней дочерью Жасмин Гримальди от американки Тамары Ротоло и 19-летним сыном Александром Гримальди-Косте от Николь.

Король по отцовской линии, – недвусмысленно подписала снимок женщина, имея в виду своего сына.

Где произошла эта встреча, неизвестно. Жасмин живет в США, а Александр, предположительно, в Европе.

Князь Монако Альбер II с дочерью Жасмин и сыном Александром

Да, принц Жак и принцесса Габриэлла – не единственные дети князя Монако, о чем общественность узнала, когда Альбер уже был женат на Шарлен Уиттсток. До женитьбы у князя была очень насыщенная личная жизнь, в результате которой у Альбера появилось еще двое внебрачных детей. 

Каждого из них он до последнего не хотел признавать, сдавался Альбер лишь после получения положительных тестов ДНК. О том, что Жасмин Грейс Гримальди – дочь самого князя Монако, было объявлено миру лишь в 2006 году, когда девочке исполнилось 14 лет. Все это время она жила в США, о ее отношениях с отцом ничего не было известно. В своем первом интервью журналу Harper’s Bazaar она рассказала, что родилась в Палм-Спрингсе, училась в католической школе, играла в школьной баскетбольной команде и любила участвовать в творческих проектах – пела в церковном хоре и играла в театральных постановках. 

До определенного момента своей жизни она и подумать не могла, что имеет самое прямое и близкое отношение к княжеской семье Монако. Только в 11 лет она впервые встретилась с Альбером и посетила Монако. Князь Альбер познакомился с матерью Жасмин, Тамарой, в 1991 году на Лазурном берегу. Он увидел симпатичную официантку с подругами на теннисном турнире и пригласил ее на вечеринку. Когда Тамара вернулась в США, она узнала, что беременна, но князя новость не порадовала и он разорвал с ней все контакты. 

1 июня 2006 года, когда девочке было 14 лет, Альбер II официально признал Жасмин Гримальди своей дочерью, но в то же время пожелал, чтобы она осталась жить в Америке. Таким образом он хотел сохранить ее право на частную жизнь до совершеннолетия.

Альбер с женой Шарлен и детьми – близнецами Жаком и Габриэллой

Когда в СМИ появилась эта новость, мне было всего 14, у меня только началась учеба в старших классах. Это трудное время для любого подростка, на меня было направлено столько внимания. Но я знала, что в один день это пройдет. Я с большим нетерпением ждала момента встречи с отцом. Мне хотелось познакомиться с ним, узнать его, и чтобы он узнал меня. Здорово, что случилось именно так, как случилось. С тех пор у нас с ним замечательные отношения.

Жасмин поддерживает хорошие отношения с законными детьми своего отца, его супругой, а также со вторым внебрачным ребенком Альбера – Александром Гримальди-Косте. Его князю родила стюардесса Николь Косте, с которой у него были тайные отношения на протяжении шести лет. Поначалу Альбер также не хотел признавать сына, но результат ДНК не оставил ему путей к отступлению.  


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02.22 / СМИ: Киев в шаге от создания ядерного оружия

02.07.20 / Скандалы: Выделенный государством «Крокус-экспо» 1 миллиард не дошел до Эмина

04.07.21 / Чипирование приведет человечество к бессмертию?

05.04.22 / Венсан Кассель поздравил свою жену Тину Кунаки с юбилеем: “Моя леди”

30.04.21 / PornHub оскорбил российских верующих, а владельцами российского гимна оказались американцы

15.09.21 / Что делать, если новорожденные видят ангела-хранителя: как себя вести родителям

08.02.22 / Скандалы: Книжный дом Зингера в Петербурге может перейти в руки близкой к Беглову семье Мамишевых

04.08.22 / Боррель ответил 24 часа спустя на визит Пелоси на Тайвань

08.02.22 / Скандалы: Золотая жила

01.07.21 / На сайте Госзакупок появился тендер на поставку 25 тысяч справок о вакцинации от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика