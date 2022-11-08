 

От платья-пакета до цветочного кружева: 20 лучших женских образов премии CFDA Awards

08.11.2022, 23:26, Разное
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Модный “Оскар” или премия CFDA неизменно становится не только главным событием в американской модной индустрии, но и хорошей возможностью полюбоваться на стильно одетых звездных гостей. Частично фотоотчетом с белой ковровой дорожки мы делились утром, а сейчас пришло время рассмотреть самые-самые симпатичные образы. 

Кто-то сделал ставку на скромную элегантность, кто-то – на откровенность, но всех их объединяло одно – гости решили поддержать номинированных дизайнеров, надев их наряды из последних коллекций. Но, например, Кайли Дженнер решила отступить и пришла в архивном платье.

Также все единодушно выбрали спокойную цветовую гамму: на белом прессволе отлично смотрели как строгие черно-белые наряды, так и платья шоколадного, перламутрового и стального оттенков. Выделялась, кажется, лишь Кристина Риччи в зеленом платье с пестрым цветочным принтом и отделкой из кружева. Притягивали внимание и представительницы селебрити-клана Кардашьян-Дженнер: Ким выбрала облегающее платье, сделанное будто не из ткани, а полиэтилена, Хлое сделала ставку на соблазнительную драпировку верха платья, а Кендалл – на простоту и была неотразима в белоснежном платье на тончайших бретельках. Нашлось место и эпатажности – за нее отвечали певица Жанель Моне и легендарный стилист Патти Уилсон.

Смотрите 20 самых привлекательных образов в подборке HELLO.RU.

Эшли ГрэмКим Кардашьян в Dolce & GabbanaКристина Риччи в RodarteХлое Кардашьян в LaQuan SmithШер в Chrome HeartsКэти Холмс в Jonathan SimkhaiВанесса Хадженс в Vera WangЗои Дойч в CoachПалома Эльсессер в LuarАманда Сейфрид в Michael KorsКендалл Дженнер в KhaiteКайли Дженнер в Mugler осень-зима 1999Ирина Шейк в PartowДафна ГруневельдЭлла ЭмхоффПатти Уилсон в SchiaparelliОливия Калпо в Et OchsЖанель Монэ в Thom BrowneМаришка Харгитей в Christian Siriano


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