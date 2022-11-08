Зюганов пытался расплатиться советскими рублями со стриптизёршей на праздновании 105-летия Октября

Геннадий Зюганов попал в скандал во время праздновнаия 105-летия Великой Октябрьской революции. Партийные лидеры отмечали в элитном ночном клубе BOLSHEVIK на Рублёвском шоссе. После выступления стендап-пародиста в образе Владимира Ленина на сцену вышла танцовщица в красноармейской шинели и буденновке. Под аплодисменты публики и зазвучавший «Интернационал» в полутемном зале клуба начался стриптиз.

Исполнительница эротического танца решила обойти все столики с гостями, чтобы произвести впечатление на каждого члена КПРФ. Когда очередь дошла до Геннадия Зюганова, лидер коммунистов попытался отблагодарить танцовщицу за высокое художественное мастерство и пролетарскую сознательность. Достав пачку хрустящих советских сторублевок из кармана малинового пиджака, глава компартии положил деньги в одну руку и начал смахивать второй рукой по одной купюре в сторону стриптизёрши. Последнюю банкноту с вождем Октябрьской революции Геннадий Зюганов попытался засунуть в трусики танцовщицы с благодарностью «от всего рабочего класса России».

Артистка не оценила такого внимания политика и прервала своё выступление. Танцовщица заявила, что знает, как выглядят доллары на самом деле, и ушла за кулисы. Лидер КПРФ потребовал «немедленно вернуть комсомолку» на сцену, но вокруг него начали собираться охранники ночного клуба. Коллега Зюганова по партии, экс-депутат Думы Рашкин, чувствуя, что конфликт может перейти на новый уровень, не стал доедать стейк из лосося и отправился к своей машине за винтовкой.

Скандал вполне мог завершиться дракой, но вовремя подоспевший внук лидера коммунистов быстро решил вопрос с компенсацией за моральный вред и сделал внушительное пожертвование ночному клубу из партийной кассы. После этого Зюганов покинул заведение, пообещав раскулачить хозяев ночного клуба. Кортеж главного коммуниста России из люксовых автомобилей умчался в сторону Госдумы и растворился в предрассветном московском утре.

—