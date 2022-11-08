 

Зюганов пытался расплатиться советскими рублями со стриптизёршей на праздновании 105-летия Октября

08.11.2022, 23:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Геннадий Зюганов попал в скандал во время праздновнаия 105-летия Великой Октябрьской революции. Партийные лидеры отмечали в элитном ночном клубе BOLSHEVIK на Рублёвском шоссе. После выступления стендап-пародиста в образе Владимира Ленина на сцену вышла танцовщица в красноармейской шинели и буденновке. Под  аплодисменты публики и зазвучавший «Интернационал» в полутемном зале клуба начался стриптиз.

Исполнительница эротического танца решила обойти все столики с гостями, чтобы произвести впечатление на каждого члена КПРФ. Когда очередь дошла до Геннадия Зюганова, лидер коммунистов попытался отблагодарить танцовщицу за высокое художественное мастерство и пролетарскую сознательность. Достав пачку хрустящих советских сторублевок из кармана малинового пиджака, глава компартии положил деньги в одну руку и начал смахивать второй рукой по одной купюре в сторону стриптизёрши. Последнюю банкноту с вождем Октябрьской революции Геннадий Зюганов попытался засунуть в трусики танцовщицы с благодарностью «от всего рабочего класса России».

Артистка не оценила такого внимания политика и прервала своё выступление. Танцовщица заявила, что знает, как выглядят доллары на самом деле, и ушла за кулисы. Лидер КПРФ потребовал «немедленно вернуть комсомолку» на сцену, но вокруг него начали собираться охранники ночного клуба. Коллега Зюганова по партии, экс-депутат Думы Рашкин, чувствуя, что конфликт может перейти на новый уровень, не стал доедать стейк из лосося и отправился к своей машине за винтовкой. 

Скандал вполне мог завершиться дракой, но вовремя подоспевший внук лидера коммунистов быстро решил вопрос с компенсацией за моральный вред и сделал внушительное пожертвование ночному клубу из партийной кассы. После этого Зюганов покинул заведение, пообещав раскулачить хозяев ночного клуба. Кортеж главного коммуниста России из люксовых автомобилей умчался в сторону Госдумы и растворился в предрассветном московском утре.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08.22 / Длинная “итальянка” как тренд 2022-го и лучший выбор для женщин за 40: особенности стрижки и модные варианты

03.11.22 / Немецкий эксперт – Северная Корея стала страной с самым низким порогом применения ядерного оружия в мире

11.02.22 / Врачи будут посещать пожилых москвичей вне зависимости от тяжести COVID-19

30.06.21 / Всего из одного куста можно получить 10: хитрый способ размножения петунии – быстро и совершенно бесплатно

29.07.22 / Для борьбы с мародерством в Чите был создан резерв сотрудников милиции

12.08.21 / «Таджикистан – страна секс-туризма»

02.07.22 / Продюсер Рудченко заявил, что одной выходкой Филипп Киркоров обрек свою карьеру на забвение

27.08.22 / Не бреют ноги леди, чтоб грели, как у йети

24.06.21 / Лучшее блюдо на столе в тридцатиградусную жару – суп

12.07.21 / 5 фильмов про талантливых аферистов, которые никогда не проигрывают

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика