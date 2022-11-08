Тенденции окрашивания волос для женщин за 60 на ноябрь: цвета, с которыми всегда можно быть в тренде

В 60 лет женщина не может скрыть возрастные изменения даже с помощью пластической операции. При этом вредной для кожи становится даже самая дорогая декоративная косметика. Женщинам за 60 стоит использовать другие приемы, чтобы казаться стильной и современной.

К примеру, сделать образ привлекательным может помочь правильно подобранная стрижка. Также максимум внимания стоит уделять укладке и, конечно же, цвету волос. Правильно выбранный цвет поможет сделать образ более молодым и привлекательным.

Платиновый блонд

Омолаживающий платиновый блонд для женщин за 60 в ноябре 2022 года считается трендом номер один. Этот цвет идеально маскирует седину. Кроме того, он добавляет образу женственности. Платиновый блонд моментально делает женщину за 60 более свежей и модной.

Карамельный блонд

Карамельный блонд освежает и при этом выглядит достаточно скромно. Как и платиновый блонд, он помогает более эффективно скрывать седину. Также карамельный блонд делает визуально незаметными морщины.

Красный имбирь

Красный имбирь — еще один безусловный тренд осеннего сезона 2022 года. В особенности хорошо этот модный оттенок подойдет смелым женщинам, предпочитающим яркие образы. Женщинам за 60 пробовать красный имбирь можно без каких-либо опасений.

Черный: элегантное окрашивание

Долгое время черный цвет считался неподходящим для возрастных женщин. Однако сегодня стилисты используют его в том числе и для дам за 60. При правильном подходе к делу черный может буквально преобразить любую женщину. Считается, что он делает образ более элегантным.

Шоколадный

Шоколадный цвет идеально подойдет для 60-летних модниц с жизнерадостным характером. Шоколадный при этом может иметь абсолютно любой оттенок — от молочного шоколада до темного. Считается все же, что возрастным женщинам больше подходят более светлые оттенки этого цвета. Также при выборе шоколадного, следует вовремя подкрашивать корни. Седина может очень негативно сказаться на образе.

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Модное мелирование

У брюнеток седина в волосах, к сожалению, всегда бывает очень заметной. Таким женщинам, по мнению стилистов, хорошо подходит мелирование. Такой прием позволит сохранить практически естественный цвет волос. Кроме того, мелирование освежает лицо и отлично маскирует седину.

Какие прически и укладки больше всего подходят женщинам за 60

Цвет волос при создании образа очень важен для возрастной женщины. Но дамам за 60 важно выбирать и правильные прически.

Считается, к примеру, что омолаживающим эффектом обладает такая стрижка, как каре. Этот вариант – настоящая классика для возрастных дам. При этом женщине за 60 отлично подойдет как каре на ножке, так и удлиненный вариант. В ноябре 2022 года каре считается очень модной стрижкой.

Еще один вариант стрижки, хорошо подходящей возрастной женщине, — боб. Эта прическа имеет множество вариаций. Можно сделать, к примеру, боб с косой челкой, удлиненный, асимметричный. К плюсам этой стрижки, помимо всего прочего, можно отнести и простоту в уходе. Для женщины за 60 это может быть немаловажным.

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Также очень популярной прической у дам в возрасте считается “каскад”. Эта простая стрижка смотрится очень элегантно. В разных ситуациях она может идеально сочетаться как с джинсами, так и с вечерним платьем.

Какие цвета не стоит выбирать женщинам за 60

Современные стилисты считают, что возрастная женщина может выбирать себе практически любой цвет волос, ориентируясь исключительно на свои вкусы. Но все же некоторые оттенки дамам за 60 подходят не очень хорошо.

В первую очередь это касается желтого блонда. Такой оттенок получается при неправильном осветлении темных волос. Желтый цвет прически у пожилой женщины будет смотреться неаккуратно.

Также не слишком подходящим вариантом для возрастной дамы считается колорирование. Использование в волосах более двух цветов — плохой способ омоложения.

Кроме того, не слишком хорошо женщинам за 60 подходят темные фиолетовые яркие оттенки. Такой цвет будет привлекательно смотреться на молодой девушке. Возрастная же женщина с фиолетовыми волосами, скорее всего, будет выглядеть нелепо.