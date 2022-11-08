Просто лежим и худеем: снижение веса по методу Фукуцудзи

Многие люди мечтают похудеть, ничего при этом не делая. Естественно, это находится за гранью фантастики. Но вполне возможно худеть в лежачем положении. Правда, совсем ничего не делать при этом не получится. Данный метод придумали японцы, которые тоже занимаются решением проблем избыточного веса. И весьма успешно с этим справляются благодаря одному простому упражнению с использованием обычного полотенца. Причем в Азии такой способ очень популярен из-за эффективности и необычайной простоты.

Похудение по методу Фукуцудзи

Фукуцудзи – специалист из Японии, занимающийся изучением костей таза. Мужчина считает, что брюшной жир чаще всего откладывается по причине смещения таза относительно верхнего плечевого пояса. Поэтому эксперт придумал упражнение, направленное на решение данной проблемы. Особенности этого простейшего и эффективного японского метода будут рассмотрены ниже.

Что нужно для выполнения упражнения

Упражнение выполняется на полу. Помимо этого нужно взять еще пару вещей:

резинку (скотч, веревку и т. п.); полотенце.

Вот и все! Весь процесс похудения будет осуществляться с помощью этих простых предметов.

Подготовка к занятию

Сначала из полотенца необходимо свернуть валик. Только вот он не должен раскрутиться во время занятий, и тут поможет скотч, веревка или резинка. Скотч — самый удобный и надежный вариант. Такой фиксатор полотенца не будит упираться в спину и не создаст дискомфорта при выполнении упражнения.

Что касается скрученного из полотенца валика, то он не должен получиться слишком плотным. Оптимальная длина — 40 сантиметров. Но если размер поясничной области шире указанного параметра, то валик стоит подобрать по антропометрии тела. Размер должен точно соответствовать ширине поясницы.

Как делать упражнение

Нужно сесть на пол, уложить валик позади себя с расчетом на то, чтобы в дальнейшем на него лечь. Он должен расположиться прямо напротив пупка под поясницей. Теперь вытянутые ноги необходимо соединить вместе в районе больших пальцев. Далее руки вытягиваются вверх и кладутся на пол. Ладони переворачиваются вниз и мизинцы на двух руках соединяются. Вот и все!

В таком положении необходимо провести всего 5 минут. Все вроде бы просто. Но это лишь кажется до начала реальных попыток выполнения упражнения на практике.

Сколько раз делать

Заниматься стоит на ежедневной основе. Конечно, с первого раза вряд ли удастся пролежать все пять минут. Не стоит беспокоиться! Можно начать всего с одной минуты. С каждым днем нужно увеличивать время в комфортных пределах, пока оно не дойдет до отметки в пять минут. В день упражнение выполняется три раза.

Важный момент

Перед началам занятий, особенно если есть заболевания костей или проблемы со спиной, стоит сначала проконсультироваться у доктора. Он точно сможет сказать, можно ли выполнять данное упражнение конкретному человеку.

После выполнения не нужно резко вставать. Необходимо чуть-чуть посидеть и отдохнуть. Упражнение помогает избавиться от многих проблем со спиной и исправляет осанку. Но надо помнить: метод Фукуцудзи предназначен лишь для здоровых людей.