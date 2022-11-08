 

На юго-западе Москвы появится квартал с социальными объектами

08.11.2022, 22:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Москва – крупнейший европейский мегаполис с постоянно растущим населением. Конечно, в данных условиях городские власти стремятся задействовать все территории для нужд местных жителей. В российской столице постепенно осваиваются бывшие промышленные зоны: на месте складов, гаражей и автомастерских возводятся социальные объекты и комфортные многоквартирные дома.

Неэффективно используемый участок на улице Обручева тоже реорганизуют по программе комплексного развития территорий. На его месте появится современный квартал с необходимой для москвичей социальной и коммерческой инфраструктурой: школой, детским садом, физкультурно-оздоровительным комплексом, офисами, отделениями банков, магазинами и кафе.

Об этом рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. К слову, соответствующий проект решения уже опубликован на сайте Правительства Москвы.

По словам чиновника, проектируемый участок расположен между улицами Академика Челомея и Архитектора Власова. Площадь новой территории составит порядка девяти гектаров. Сейчас на этом месте находятся гаражи, автомойки и автобаза.

“Инвестиции в комплексное развитие участка оцениваются в семь миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта в Обручевском районе появится более тысячи новых рабочих мест, а в бюджет города будет ежегодно поступать почти 426 миллионов рублей в текущих ценах”, — отметил заместитель мэра Москвы.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что проект предусматривает строительство на новом участке около 61 тысячи квадратных метров недвижимости. Из них 27 тысяч квадратных метров, по словам чиновника, будет отведено на объекты образования.

“В новом квартале построят школу, которую сможет посещать примерно тысяча учеников, и учреждение дошкольного образования для 275 воспитанников”, – подчеркнул Максим Гаман.

Еще девять тысяч “квадратов” отойдут ФОКу со скалолазным центром. Остальную площадь займут коммерческие объекты.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09.21 / Нет ничего лучше домашних специй: как самому делать ароматизированную соль

30.08.22 / Бомберы снова в моде. Как рекомендуют носить трендовую вещь

28.07.20 / Мнение: Почему COVID в Европе не закончится никогда

27.08.21 / Скандалы: Пришли и свинтили

04.01.22 / “У нас в стране атеистов нет”: в Госдуме отказались даже рассматривать ответственность за оскорбление чувств неверующих

13.07.20 / Швондеры не уходят: У нас есть исторический шанс…

14.10.22 / Леонардо Ди Каприо вызовут в суд: что произошло

21.06.22 / Рукав «три четверти» и еще 5 модных ошибок, которые совершают 90 % высоких девушек

29.09.22 / Растянувшаяся до безобразия Арзамасова выпятила дряблое пузо: Уже мамочка

30.10.22 / Расклешенная юбка миди в стиле 50-х – тренд этой осени: с чем сочетать самые модные модели сезона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика