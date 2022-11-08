На юго-западе Москвы появится квартал с социальными объектами

Москва – крупнейший европейский мегаполис с постоянно растущим населением. Конечно, в данных условиях городские власти стремятся задействовать все территории для нужд местных жителей. В российской столице постепенно осваиваются бывшие промышленные зоны: на месте складов, гаражей и автомастерских возводятся социальные объекты и комфортные многоквартирные дома.

Неэффективно используемый участок на улице Обручева тоже реорганизуют по программе комплексного развития территорий. На его месте появится современный квартал с необходимой для москвичей социальной и коммерческой инфраструктурой: школой, детским садом, физкультурно-оздоровительным комплексом, офисами, отделениями банков, магазинами и кафе.

Об этом рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. К слову, соответствующий проект решения уже опубликован на сайте Правительства Москвы.

По словам чиновника, проектируемый участок расположен между улицами Академика Челомея и Архитектора Власова. Площадь новой территории составит порядка девяти гектаров. Сейчас на этом месте находятся гаражи, автомойки и автобаза.

“Инвестиции в комплексное развитие участка оцениваются в семь миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта в Обручевском районе появится более тысячи новых рабочих мест, а в бюджет города будет ежегодно поступать почти 426 миллионов рублей в текущих ценах”, — отметил заместитель мэра Москвы.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что проект предусматривает строительство на новом участке около 61 тысячи квадратных метров недвижимости. Из них 27 тысяч квадратных метров, по словам чиновника, будет отведено на объекты образования.

“В новом квартале построят школу, которую сможет посещать примерно тысяча учеников, и учреждение дошкольного образования для 275 воспитанников”, – подчеркнул Максим Гаман.

Еще девять тысяч “квадратов” отойдут ФОКу со скалолазным центром. Остальную площадь займут коммерческие объекты.