 

Другая жизнь: опустивший руки Агутин отчалил из дома после измены

08.11.2022, 22:30, Разное
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Леонид Агутин и Анжелика Варум одна из самых крепких и гармоничных пар в российской музыке. Для многих они являются примером, однако всем известно, что в истории звездной семьи было место грязной измене супруга.

Однажды Леонида Агутина поймали на поцелуе с красоткой во время гастролей. Варум обо всем узнала, но оказалась выше всей этой грязи и простила загульного мужа. С тех пор творческий тандем не распадался.

В последнее время Леонид Агутин все чаще философствует в своем блоге, что наталкивает фанатов на странные мысли. На днях он опубликовал в “сторис” видео, на кадрах которого видна река. Очевидно, что музыкант покинул дом и отправился в путь.

“Жизнь-река”, – написал Агутин. Судя по всему, впереди у него совсем другая жизнь, ведь в одну реку дважды не войдешь.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что новогодние праздники Леонид Агутин проведет вне дома. Артисту придется работать, так как на 3 января 2023 года у него запланирован концерт. Казалось бы, при таком раскладе недолго и руки опустить, но зато певец заработает денег.

Так что с женой Анжеликой Варум он проведет лишь первый день нового года: затем нужно будет торопиться в аэропорт, чтобы добраться до Красной Поляны и приступить к репетиции и саунд-чекингу.


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