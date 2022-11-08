Мнение: «Рука Кремля» на выборах в США, чистки американских соцсетей и стратегия 10-80-10

1. В США перед выборами снова расчехлили старую методичку про «русских троллей» и «вмешательство России» (ссылка):



…New York Times пишет, что исследователями была выявлена серия российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины.

По мнению собеседников издания, нынешние информационные операции со стороны России, проводимые в социальных сетях, «значительно меньше» по сравнению с выборами президента США 2016 года, хотя и продолжают влиять на «впечатлительных пользователей»…

Газета пишет, что цель остается прежней – разжигать злость среди консервативных избирателей и подрывать доверие к американской системе выборов.

В 2019 году спецпрокурор США Роберт Мюллер закончил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Он пришел к выводам, что вмешательство якобы проводилось с помощью соцсетей и хакерских атак. Сговора экс-президента США Дональда Трампа и России он доказать не смог.

2. В Фейсбуке (Meta), капитализация которого обвалилась вчетверо, а пользователи массово бегут на другие платформы, наконец-то поняли, что пора уже что-то менять. Простая перестановка кроватей делу не поможет – всё настолько плохо, что остаётся только увольнять персонал. Марк Цукерберг, владелец и основатель Фейсбука, явно следует примеру Илона Маска, недавно купившего Твиттер и немедленно уволившего 50% сотрудников (ссылка), в том числе ключевых топ-менеджеров. Цитирую комментарий проекта СнМИ (ссылка ):



Короткой строкой: экстремистская Meta Цукерберга готовится <…> согласно Wall Street Journal, начать увольнять в значительных объёмах свой штат (ныне состоящий из 87 тысяч душ). Официальное объяснение самого Цукерберга:

«В 2023 году мы собираемся сосредоточить наши инвестиции на небольшом количестве приоритетных областей роста. Это означает, что некоторые команды значительно вырастут, но большинство других останутся на прежнем уровне или сократятся». Сколько уволят — неизвестно.

Данная новость интересна в контексте аналогичного «масковского» сокращения штата в Twitter (согласно Bloomberg, оттуда выставили поначалу сгоряча столько народу, что кое-кого уже даже попросили вернуться, разобравшись в том, что они приносили пользу). Стоит отметить, что более 30 тысяч сотрудников компании Цукерберга заняты в «сфере безопасности», в том числе не менее 15 тысяч — модераторы. В Твиттере из 7,5 тысяч работников модераторов (было) 1,5 тысячи. Звучит солидно, но по сравнению с количеством сигналов о нарушениях это чрезвычайно мало: так, модераторам экстремистского фейсбука поступает от пользователей и от ИИ около трёх миллионов сигналов о нарушениях ежедневно — и в теории их все надо проверять, а на практике это получаются сотни «кейсов» в сутки на каждого из сотрудников — и они, естественно, не справляются и халтурят.

Таким образом, главные соцсети 2010-х из перспективного бизнеса становятся токсичным бизнесом — ибо им приходится выбирать между бесконечным раздуванием штата цензоров (при падении числа пользователей) и обвинениями со стороны государств и лоббистских групп в неспособности справиться с нарушениями.

3. В Школе Капитализма я рассказываю про стратегию 10-80-10, при помощи которой можно сохранять бодрое расположение духа и во время штиля, когда челюсти сводит зевками от скуки, и во время трудных периодов, когда кажется, будто ваши финансы скукоживаются под давлением неблагоприятных обстоятельств. Цитирую начало поста (ссылка):

В начале года я уже упоминал правило из Талмуда (Бава Меция, 42а), согласно которому разумный человек должен делить свой капитал на три равные части — «одну треть он должен зарыть в землю, одну треть вложить в бизнес, а одну треть оставить при себе» (ссылка).

Правило хорошее, проверенное тысячелетиями. Загляните в список Форбс, и вы найдёте там чуть ли не сотню сынов еврейского народа: от Марка Цукерберга до Майкла Блумберга. Полагаю, одна из причин столь яркого финансового успеха крошечной (в мировом масштабе) культуры — умение распоряжаться деньгами, крепко прошитое в традициях.