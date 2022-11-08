Мнение: Что такое «Русский мир»

(по следам проведенных стримов)

Вот тоже – народ на стримах недоумевает: скажите, как так получается, что вроде как Россия несет на Украину «русский мир» – но при этом почему-то везде восстанавливает снесенные памятники Ленину, переименовывает улицы и сами населенные пункты обратно на советский лад? Что ж, типа, в этом «русского»? Вообще – какая-то дичь получается: Ленина сам же Путин (причем в речи прямо накануне вторжения, то есть в качестве его идеологического обоснования) называл «создателем Украины – антирусского государства» – и нате вам: росармия пришла – памятники Ленину восстановила. Где, мол, логика?



Открытие памятника Ленину, восстановленного после проводимой Киевом так называемой декоммунизации, состоялось в поселке городского типа Белокуракино. Об этом сообщил медиахолдинг “Луганьмедиа”. Приспешники украинской власти снесли памятник Ленину в Белокуракино в 2014 году, однако местные жители, несмотря на оккупацию, смогли его сохранить.

Особенно недоумевают так называемые «русские националисты». Для них происходящее – вообще какой-то сюр: воюют вроде как за «Русский мир», даже «МирЪ» – a на выходе получается опять совок! Как же так? А где же конфетки-бараночки, балы-красавицы-лакеи-юнкера, где «ваше превосходительство» и «милостиво повелеть соизволил»?

Увы. Надо просто понимать психологические установки российского народонаселения, а также безграничный цинизм нынешней президентской администрации РФ. Те, кто рассчитывал на воссоздание каких-то «исконно-посконных русских традиций», просто не понимают, что никакой «исконной России» нынешний русский народ банально не знает и не помнит. Да и откуда? Как известно, обычный обыватель помнит «назад» максимум на два поколения, да и это – в самом лучшем случае. Однако даже деды нынешнего поколения россиян жили при всё том же совке. Откуда следует простой вывод: сказочный «Русский мир» (можно и с твердым знаком) – это на деле для россиян – просто совок и есть.

Народ ведь всё понимает просто. Ему объявили, что «Россия идет восстанавливать Русский Мир», потому что «при Русском мире было хорошо, а украинцы этого не понимают». Народ смекает – ага, идут восстанавливать старину. Что ж, це добре. А что такое «старина»? – спрашивает себя пытливый русский народ. И сам же себе отвечает: «Ну конечно – это как при СССР, только еще лучше, потому что колбаса в магазинах есть!»

А если «как при СССР» – то как же без Ленина на площади? Без Ленина никак нельзя! Что ж это за совок без Ленина?

И круг таким образом замыкается. Исход, в общем, с самого начала абсолютно предсказуемый, поскольку, еще раз повторим, никакой другой «старины» русский народ не знает. Я тут вспомнил Герцена, моего любимого публициста самой первой «оттепели» еще царского времени – 60-х годов 19 века в России. Он там описывал «славянофила» Аксакова (тот самый, автор сказки про Аленький Цветочек), который в середине 19 века, одержимый идеей «быть как народ», специально одевался, как он считал, в «исконно-посконную русскую одёжу» и ходил в таком виде по Москве. Далее Герцен пишет: «Народ, увидев национально одетого Аксакова, крестился и принимал его за персиянина».

То же и сейчас – русская история как всегда идет по кругу. Бесполезны попытки накосплеить какой бы то ни было «Русский мир» – хоть на территории Украины, хоть на территории самой России. Кто бы как ни старался – все равно на выходе будет получаться только Совок – потому что он и есть альфа и омега текущего русского народа, ничего другого он не знает и знать не хочет.

И самое интересное – никто ничего другого и не предлагает.