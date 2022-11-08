Ботильоны – мастхэв осени 2022: с чем сочетать актуальные модели сезона, чтобы не “обрезать” ноги трендовой обувью

Ботильоны – удобная и стильная обувь, которая является особенно актуальной нынешней осенью. Вот только некоторые модницы опасаются включать ее в свой образ, опасаясь, что из-за нее визуально ноги будут казаться короче. Вот, с чем лучше всего сочетать ботильоны, чтобы силуэт оставался пропорциональным.

С джинсами скинни

С помощью джинсов скинни или леггинсов и ботильонов вы можете создать иллюзию бесконечных ног. Для этого необходимо подобрать штаны в тон к обуви. Тогда ботильоны будут продолжением вашей ноги. Вы можете по желанию заправить джинсы или леггинсы в обувь.

Эффектно смотрятся тотал блэк луки, когда вы облачены в черную одежду. Такие миксы нынче в моде.

С юбками

Ботильоны красиво смотрятся с мини-юбкой. Остроносая обувь визуально удлиняет ваши ноги. Причем, даже в том случае, если по цвету она отличается от юбки.

Если юбки экстремально короткой длины вам не по душе, тогда можете рассмотреть вариант юбки миди.

Подберите обувь на каблуках или на шпильках, чтобы казаться выше и стройнее. Если хотите сделать ботильоны акцентной вещью в своем образе, тогда выберите обувь яркого насыщенного оттенка.

С платьями

Романтичный и нежный образ получается при включении в лук ботильонов, облегающих ноги, и короткого платья. Рассмотрите велюровое платье: оно добавит вашему луку больше роскоши и гламура, сделает его дорогим. В таком наряде можно смело отправляться на свидание или в ресторан.

Если нужно создать образ в стиле кэжуал, тогда рассмотрите платье-рубашку миди длины на пуговицах и с поясом.

Можете подобрать обувь в тон платью. А можете немного поэкспериментировать с цветами и текстурами, подобрав ботильоны и одежду из разных материалов и разной цветовой гаммы. Например, очень стильно смотрится обувь из атласа.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

С укороченными штанами или велосипедками

В данном случае важно придерживаться следующего правила. Между укороченными штанами и верхом обуви должно быть расстояние минимум в три пальца. Меньше недопустимо, а больше только приветствуется. Только тогда ботильоны визуально не укоротят ваши ноги.

С укороченными штанами можно создавать образы в повседневном стиле. Например, сочетайте такую одежду и обувь со свитерами оверсайз, кардиганами. Для кэжуал луков больше всего подходят ботильоны на толстом устойчивом каблуке.

С брюками карго

Это штаны в спортивном стиле с накладными карманами, которые являются весьма актуальными в нынешнем сезоне. Чтобы не утяжелять силуэт, а выглядеть стройнее и привлекательнее, отдавайте предпочтение штанам с высокой посадкой. Можете подчеркнуть талию с помощью поясного ремня.

Штаны не следует заправлять в обувь. Их можно подвернуть внизу, чтобы хорошо были видны ботильоны.

Выбирайте обувь нейтрального оттенка. Это может быть черный, молочный, серый цвет. Брюки же могут быть яркие или с принтом. Не забудьте дополнить лук стильными аксессуарами в виде украшений и дамской сумочки. Обратите внимание, что штаны сами по себе широкие, поэтому делают силуэт более объемным. Вот, почему верх должен быть облегающим. Хороший вариант – это водолазка нейтрального оттенка.