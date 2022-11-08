Родственная душа не решит наши задачи: для чего на самом деле нам посылаются особые люди в жизни

Наверняка каждый человек мечтает обрести свою родственную душу. В основном для того, чтобы его, наконец, кто-то понял. Однако многие забывают, что любого рода отношения приходят в жизнь не просто так. Вот и родственные души появляются не для дополнения вашей личности – а для ее роста.

Стоит ли ждать чуда

О появлении второй половинки, в основном, мечтают люди, которые в одиночестве не чувствуют себя полноценными. Им кажется, что они найдут смысл своего существования в ком-то другом.

Так вот, жесткая правда – не нужно ждать, что однажды в жизни появится человек, который вас дополнит. Этого не случится. Родственная душа, если она появится, не завершит вас как личность, не станет недостающей деталью паззла – она вдохновит вас на это. На то, чтобы вы сами себя завершили, и сами нашли то, что считаете недостающей деталью.

Это большая ошибка многих людей – думать, что им нужен кто-то, дабы чувствовать себя полноценными и счастливыми. А даже если они искренне так считают, то вот еще одна правда – полноценным людям такие не нужны. Им интересны такие же индивидуальные личности, как и они.

И в чем же тогда заключается родственность душ

Человек, с которым вы почувствуете особую связь, сделает своим появлением для вас намного больше. Он не залечит ваши раны намеренно, не решит ваши проблемы. Он просто неожиданно станет для вас вдохновением, благодаря которому вы сделаете все это сами. Начнете строить свое счастье, исцелять душу, собирать по осколкам разбитое сердце – только лишь потому, что рядом появился тот, ради жизни с которым захотелось это сделать. И если это действительно искренняя связь – сработает взаимность.

Родственная душа никогда не осудит за совершенные ошибки. Не преуменьшит ваши проблемы, переживания, чувства. Поймет, почему вы стали именно таким человеком, и что на вас так повлияло. Родственная душа увидит все ваши сложности и особенности – но, несмотря на них, останется рядом и продолжит говорить, что все будет хорошо. Столь близкий человек не взвалит на свои плечи решение всех ваших проблем – но в любом случае останется рядом и окажет должную поддержку.

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Личный рост через любовь

Наверняка вы не раз слышали от разных людей фразу: «Он(а) появился(ась) в моей жизни, и мне захотелось свернуть горы». Это оно и есть – признак родственной души. Особые люди заставляют нас начать работать над собой одним лишь своим присутствием.

Глазами любимого человека вы можете взглянуть на себя и понять, что вы умнее и сильнее, чем думали. А можете стать еще лучше: не потому, что кому-то это нужно – а потому, что вы сами хотите добиться этого ради того, кто помог вам «прозреть».