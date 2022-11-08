 

“Больно, когда умирает любовь”: Рыдающая Меньшова объявила о разводе

08.11.2022, 21:05, Разное
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Знаменитая российская актриса Юлия Меньшова воспитывалась бабушкой, в то время как звездные родители Вера Алентова и Владимир Меньшов строили кинокарьеру. Когда родители разошлись, Юлия сильно переживала, а когда воссоединились, ее радости не было предела.

С тех пор семья для Юлии Меньшовой – понятие святое. Она дорожит им и до сих пор не может смириться со смертью легендарного отца. Именно поэтому Юлия Меньшова с горечью воспринимает новости о разводе красивых и талантливых людей.

На днях актриса рассказала в своем телеграм-канале историю колумбийской певицы Шакиры, которая пережила развод. Звезда получила опеку над детьми после расставания с игроком испанского футбольного клуба “Барселона” Жераром Пике. Юлия Меньшова призналась, что всегда сильно расстраивается, когда слышит подобные новости.

“Ужасно жалко всех, когда разрушается то, что было когда-то единым целым. Разлетается на мелкие кусочки. Молекулы. Атомы. И все всегда стараются держать лицо. И делать вид: “мне все равно, мне не больно”. А больно всегда и всем. Даже тем, кто выступает в роли инициатора. И тем, кто сразу бросается в новые отношения. Всем. И всегда. Больно, когда умирает любовь”, – написала Юлия Меньшова.


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