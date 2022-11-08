 

Завершается архитектурная отделка метромоста к электродепо “Аминьевское”

08.11.2022, 21:05, Разное
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В Москве активно развивается транспорта система. Власти мегаполиса делают все возможное, чтобы повысить качество и безопасность городского трафика. Сегодня каждый район российской столице опутывает широкая сеть небольших улиц и широких автомагистралей, однако главной транспортной артерией Москвы остается метро.

Темпы его строительства поражают воображение. Власти прикладывают большие усилия, чтобы обеспечить все районы города станциями. А самым большим строительным проектом остается Большая кольцевая линия. Она включает в себя 70 километров путей, 31 станцию и три электродепо.

К слову, архитектурная отделка метромоста к электродепо “Аминьевское” уже подходит к концу. Он соединяет электродепо с одноименной станцией БКЛ метро. Об этом рассказал заместитель мэра главы столичного региона по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

“Длина сооружения составляет 475 метров. Оно накрыто металлической фальцевой кровлей, защищающей пути от атмосферных осадков и ограничивающих доступ на объект посторонних лиц”, – отметил заместитель мэра Москвы.

По его словам, специалисты отделали ламелями кварцевого серого цвета металлоконструкции моста. Жалюзийные экраны выполняют как декоративную, так и ветрозащитную функцию.

Важно подчеркнуть, что параллельно проходят работы по строительству еще двух метромостов на соединительной ветке между депо “Аминьевское” и станцией БКЛ метро “Давыдково”. По словам главы столичного стройкомплекса, данные объекты также находятся в высокой степени готовности.

Генеральный директор АО “Мосинжпроект” Юрий Кравцов уточнил, что для отделки метромоста использовали основной цвет Большой кольцевой линии – бирюзовый.

“Для большей художественной выразительности в темное время суток искусственное сооружение будет оснащено архитектурно-декоративной подсветкой. Строители приступили к ее монтажу”, – добавил чиновник.

По его словам, на данный момент специалисты занимаются пусконаладкой инженерных систем, которые ранее были успешно установлены вместе с металлоконструкциями. К слову, электродепо “Аминьевское” будет обслуживать оборотный состав БКЛ метро наряду с депо “Замоскворецкое” и “Нижегородское”.

“Однопутный метромост представляет собой П-образную галерею из металлических конструкций, установленных на железобетонные пролетные строения. Мост начинается от наземной рамповой части соединительной ветки, проходит над рекой Навершка, улицами Верейская и Генерала Дорохова и примыкает к территории электродепо “Аминьевское”, – заключил Юрий Кравцов.


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