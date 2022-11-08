Ирина Шейк и Брэдли Купер в объятиях на прогулке по Нью-Йорку – новые фото пары

Ирина Шейк и Брэдли Купер подогревали слухи о своем воссоединении на протяжении нескольких месяцев. И, похоже, они действительно снова вместе. Накануне пара попала в объективы фотографов на романтической прогулке в Нью-Йорке. Ирина и Брэдли вышли в свет с двумя домашними питомцами, не скрывая чувств, нежно обнимались перед камерами папарацци и выглядели настоящей семьей.

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На прошлой неделе Ирина Шейк отпраздновала Хэллоуин и опубликовала серию фотографий, на одной из которых она изображена на коленях у бурого медведя в соблазнительном образе пин-ап модели Бетти Пейдж. Естественно, пользователи сети сразу заподозрили, что роль медведя исполняет Брэдли Купер.

Отметим, что слухи о воссоединении пары впервые появились после того, как Шейк поделилась в своем блоге совместной фотографией с экс-бойфрендом. Затем Шейк и Купера заметили на шоппинге, а позже и на непринужденной прогулке по городу вместе с общей 5-летней дочерью Леей. А в минувшие выходные Брэдли сопровождал Ирину на модном мероприятии бренда Self Portrait.

Напомним, что Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись летом 2019 года после 4-х лет отношений. За время, пока они были не вместе, Брэдли Куперу приписывали роман с коллегой по фильму “Звезда родилась” Леди Гагой, которая уже давно встречается с Майклом Полански, а также актрисой Аной де Армас (которая уже успела повстречаться и расстаться с Беном Аффлеком) и 46-летней американской активисткой и правой рукой Хиллари Клинтон Хумой Абедин. Однако на самом деле после расставания с Ириной Брэдли так ни с кем и не завязал отношений. А вот модель, напротив, успела повстречаться с арт-дилером Вито Шнабелем и рэпером Канье Уэстом.