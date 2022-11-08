 

Ирина Шейк и Брэдли Купер в объятиях на прогулке по Нью-Йорку – новые фото пары

08.11.2022, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ирина Шейк и Брэдли Купер подогревали слухи о своем воссоединении на протяжении нескольких месяцев. И, похоже, они действительно снова вместе. Накануне пара попала в объективы фотографов на романтической прогулке в Нью-Йорке. Ирина и Брэдли вышли в свет с двумя домашними питомцами, не скрывая чувств, нежно обнимались перед камерами папарацци и выглядели настоящей семьей. 

Все фото их нового выхода вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

На прошлой неделе Ирина Шейк отпраздновала Хэллоуин и опубликовала серию фотографий, на одной из которых она изображена на коленях у бурого медведя в соблазнительном образе пин-ап модели Бетти Пейдж. Естественно, пользователи сети сразу заподозрили, что роль медведя исполняет Брэдли Купер.

Отметим, что слухи о воссоединении пары впервые появились после того, как Шейк поделилась в своем блоге совместной фотографией с экс-бойфрендом. Затем Шейк и Купера заметили на шоппинге, а позже и на непринужденной прогулке по городу вместе с общей 5-летней дочерью Леей. А в минувшие выходные Брэдли сопровождал Ирину на модном мероприятии бренда Self Portrait.

Напомним, что Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись летом 2019 года после 4-х лет отношений. За время, пока они были не вместе, Брэдли Куперу приписывали роман с коллегой по фильму “Звезда родилась” Леди Гагой, которая уже давно встречается с Майклом Полански, а также актрисой Аной де Армас (которая уже успела повстречаться и расстаться с Беном Аффлеком) и 46-летней американской активисткой и правой рукой Хиллари Клинтон Хумой Абедин. Однако на самом деле после расставания с Ириной Брэдли так ни с кем и не завязал отношений. А вот модель, напротив, успела повстречаться с арт-дилером Вито Шнабелем и рэпером Канье Уэстом. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05.22 / Мнение: Чистейшего кретина образец

26.05.22 / Мнение: Изгнание…

02.04.21 / Марина Кравец впервые показала дочь

25.05.21 / Жир вокруг сердца увеличивает риск сердечной недостаточности

26.03.22 / “Меня привлекает сила самого произведения”: Тимур Родригез о впечатлениях от нового сезона и участниках второго сезона шоу “Маска”

20.04.22 / Ученые боятся, что НАСА привлечет к Земле пришельцев-захватчиков

12.08.22 / Мнение: Гей-посол из гей-министерства

03.11.22 / Трендовое окрашивание осени-зимы 2022-2023: какой модный цвет волос сделает моложе женщину за 60

01.08.21 / В День ВДВ власти Москвы введут QR-коды на купание в фонтанах

23.01.22 / Цветкова на фоне ограбления вдовы Градского рассказала о сумме, хранящейся у него в банке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика