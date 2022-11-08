Мнение: Путин и атмосфера
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Президент России посетил интерактивный музей под открытым небом на Красной площади.
Это тот самый интерактивный музей, в который приглашал мэр Москвы Сергей Собянин.
Дословно: «На Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный Музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. Десятки единиц военной техники, кинохроника, стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки позволят горожанам погрузиться в суровую атмосферу ноября 1941 г….» (отсюда ).
Интересно, Владимир Путин погрузился «в суровую атмосферу ноября 1941 г.»? Или как?
Фотографии отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет