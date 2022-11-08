Мнение: Путин и атмосфера

Президент России посетил интерактивный музей под открытым небом на Красной площади.

Это тот самый интерактивный музей, в который приглашал мэр Москвы Сергей Собянин.

Дословно: «На Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный Музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. Десятки единиц военной техники, кинохроника, стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки позволят горожанам погрузиться в суровую атмосферу ноября 1941 г….» (отсюда ).

Интересно, Владимир Путин погрузился «в суровую атмосферу ноября 1941 г.»? Или как?



Фотографии отсюда

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