 

Мнение: Путин и атмосфера

08.11.2022, 20:35, Разное
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Президент России посетил интерактивный музей под открытым небом на Красной площади.

Это тот самый интерактивный музей, в который приглашал мэр Москвы Сергей Собянин.

Дословно:  «На Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный Музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. Десятки единиц военной техники, кинохроника, стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки позволят горожанам погрузиться в суровую атмосферу ноября 1941 г….»  (отсюда ).

Интересно, Владимир Путин погрузился «в суровую атмосферу ноября 1941 г.»? Или как?


Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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