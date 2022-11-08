Вслед за Юрой – Личное мнение

Вчера, не дожив до 60, умер автор многих песен группы Ласковый май Сергей Кузнецов.



Фото: Соцсети

Долго болел. Жил не очень богато последние годы. И ушёл вслед за Юрой из-за сердечного приступа.

Даже спустя три десятка лет трудно сказать, что именно стало причиной огромной популярности группы. Но очевидно, что песни, которые написал Кузнецов, сыграли в успехе Ласкового мая большую роль.

Интересное и одновременно печальное тут в том, как Кузнецов закончил жизненный путь. Вся страна знала коллектив, наверняка было много денег, а потом всё куда-то исчезло. Прошло.

Если Юра остался, пусть не очень богатым, но хотя бы обеспеченным человеком, то у Сергея и денег-то не было.

Было всё, не осталось ничего и рано умер. Очень грустно такое видеть.

Можно, конечно, сказать, что каждый человек сам творит свою судьбу, но это не всегда так. Никто не застрахован от обстоятельств, потерь и судьбы. Никто не может сказать, что уж я-то свою сохраню и буду всегда на коне.

Задумывались когда-нибудь об этом?

—