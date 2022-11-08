Ирина Шейк и Брэдли Купер посетили модную премию CFDA Awards в Нью-Йорке

Пока вы и мы спали, в Нью-Йорке прошла очередная ежегодная премия в сфере моды CFDA Awards. Первую часть светской хроники мы уже опубликовали здесь, но среди гостей были те, о ком невозможно не сказать отдельно. На белой ковровой дорожке перед началом церемонии вручения премии отметились экс-возлюбленные Ирина Шейк и Брэдли Купер. Причем их выход в свет состоялся спустя считанные часы, как интернет взорвался от их новых снимков, сделанных папарацци.

Ирина и Брэдли вышли в свет с двумя домашними питомцами, не скрывая чувств, нежно обнимались перед камерами папарацци и выглядели настоящей семьей. А уже вечером появились на премии, правда, фотографировались супермодель и актер по отдельности. Ирина для выхода в свет выбрала черный топ с высоким горлом и без рукавов, асимметричную черно-белую юбку с плиссировкой и пиджак , все – Partow. При этом бьюти-образ был максимально простым: легкая укладка и практически полное отсутствие макияжа. Брэдли же, который решил сняться у прессвола с Ленни Кравицем, обладателем титула Fashion Icon на этой премии, был в черном костюме-тройке и голубой рубашке. Его образ завершили лаковые туфли.