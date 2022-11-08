 

Гид по офф-прайс-шопингу: как искать и где покупать уникальные вещи с огромными скидками

08.11.2022, 19:14, Разное
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Превратить скучные покупки в увлекательное времяпрепровождение, не только сэкономить, но и найти ту самую особенную вещь — это не квест, а суть офф-прайс-шопинга. В России главными универмагами такого формата считаются магазины Familia: здесь вещи оригинальных брендов предлагаются с огромными скидками (до 85 %), модели зачастую представлены в единственном экземпляре, а ценовой уровень подойдет всем — и тем, кто предпочитает масс-маркет, и поклонникам дизайнерских образов (для последних отведена зона Gold Brands). Что немаловажно — отыскать здесь можно в том числе одежду марок, остановивших продажи в России. Выделите достаточно времени, сформулируйте цель, не бойтесь экспериментировать — и отправляйтесь на шопинг. 

Полушубок, цена в Familia — 89 999 руб., в других магазинах — 532 799 руб.; комбинезон, цена в Familia — 949 руб., в других магазинах — 4999 руб.; туфли, Inario, цена в Familia — 809 руб., в других магазинах — 11 699 руб.

Личным опытом “поиска сокровищ” в Familia поделилась стилист Виктория Старцева во время съемки Кати IOWA — певицы, которая в своих образах делает ставку на уникальность:

Эта съемка про яркость, про юмор, про внутренний свет и про жизнь. Про важность того, что в любых обстоятельствах не стоит забывать о легкости, о своем внутреннем ребенке. Для подготовки к съемке мы отправились в магазины Familia, каждый из которых отличается от предыдущего. Мы с азартом охотников провели несколько часов, перебирая огромное количество вещей на рейлах: находили интересные модели как массмаркета, так и премиум-сегмента — использовали прием mix & match. Обнаружили невероятной красоты шубу-облачко, пятнистые сапоги, которые расставили правильные акценты в образе, плиссированную юбку и объемное пальто-халат, не сдающее свои позиции и в этом сезоне. Для меня как для стилиста поход в Familia был интересным приключением, настоящей охотой за сокровищами, поиском той самой вещи, которую схватил и уже не выпускаешь из рук.

Пуловер, 8 seconds, цена в Familia — 1299 руб., в других магазинах — 3899 руб.; юбка, Twinset, цена в Familia — 2099 руб., в других магазинах — 18 199 руб., босоножки, цена в Familia — 1599 руб., в других магазинах — 5999 руб.

5 правил успешного офф-прайс-шопинга:

  • В Familia нет сезонных коллекций, превалирующего тренда или цвета — можно найти совершенно любую вещь. На каждом рейле — модели разных брендов
    и ценовых категорий.
     
  • Не ходите только по периметру зала. Если хотите сэкономить время, пройдитесь взглядом по рейлам, сканируя принты и цвета, которые вам подходят. Если что-то заприметили — берите сразу, ведь большинство вещей представлено в единственном экземпляре.
     
  • Учитывайте, что зал разделен на отделы — женский, мужской, детский, обувь, товары для дома, игрушки и аксессуары. Все вещи отсортированы по категориям и размерам.
     
  • Помните, что размерный ряд разных брендов может отличаться, поэтому смотрите вещи не только своего размера, а также (в случае женщин) заглядывайте в мужской отдел (за рубашками, футболками и другими универсальными вещами).
     
  • Если цените более дорогие марки, идите в зону Gold Brands — перечень магазинов можно проверить на сайте Familia. Каждый из универмагов сети отличается ассортиментом и регулярно обновляется.

    • “Familia – твоя модная привычка”

    Полушубок, Peggu-Ho, цена в Familia — 4999 руб., в других магазинах — 10 999 руб.; платье, цена в Familia — 1959 руб., в других магазинах — 4571 руб.; сапоги, Mango, цена в Familia — 6369 руб., в других магазинах — 14 999 руб.


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