Не отлынивать во время тренировки и посещать сауну: 11 правил, которые помогут продлить пользу от тренировки, “дожигая” жир и калории даже спустя дни после нее

Каждый человек пытается получить максимальную отдачу от тренировок, для чего выбирает работу с тренером, увеличивает нагрузку и тратит много времени на занятия в тренажерном зале. Но даже такое упорство и усилия не всегда дают нужного результата. Иногда вовсе люди срываются, поэтому превышают количество потребляемых калорий, не давая возможности сбросить вес или нарастить мышечную массу. Поэтому опытные спортсмены рекомендуют продлить пользу от тренировки, что позволит еще долго сжигать жир. Для этого после тренировки нужно следовать простым правилам.

1. Выбирайте интервальные тренировки

Для повышения нагрузки идеально подходит высокоинтенсивная интервальная тренировка, предлагаемая многими тренерами и инструкторами. Короткие всплески активности позволяют выйти за пределы зоны комфорта, а также дают возможность тренироваться с такой интенсивностью. Поэтому за короткий период времени можно добиться высоких результатов.

После такой тренировки значительно повышается потребление кислорода, поэтому даже после занятий организм продолжает сжигать калории. Это длится в течение нескольких часов, причем даже тогда, когда человек просто бездельничает. Поэтому такая тренировка называется высокоинтенсивной не просто так. Но для повышения эффективности нужно полностью выкладываться во время выполнения упражнений. Рекомендуется постоянно контролировать частоту сердечных сокращений, которая должна быть довольно высокой, поскольку от этого зависит скорость сжигания калорий.

2. Увеличивайте веса

Некоторые женщины боятся больших весов, поскольку уверены, что получат мужеподобную фигуру. Но силовые тренировки идеально подходят для избавления от лишнего веса и подтягивания фигуры. Валери Бишарат – это эксперт по оздоровлению, сертифицированный персональный тренер и специалист по женскому фитнесу Национальной академии спортивной медицины. Она утверждает, что силовые тренировки со значительным весом позволяют увеличить мышечную массу и подтянуть телу.

Желательно смешивать работу с весами с кардиотренировками, чтобы не заскучать. Важно за одну тренировку пользоваться несколькими типами подъемов, что позволяет воздействовать на все мышцы тела.

3. Правильно питайтесь

Работа в зале очень важна, но при этом важно придерживаться умеренности в еде. Если человек будет питаться весь день калорийной и жирной пищей, то даже если он будет тратить много времени на силовые тренировки, он все равно не сможет увидеть результат работы. Поэтому надо придерживаться сбалансированной диеты с необходимыми макро- и микроэлементами. Важно подсчитывать не только калории, но и белки, жиры и углеводы.

4. Пейте больше воды

Независимо от вашего уровня физической подготовки или состояния здоровья необходимо выпивать ежедневно как можно больше воды. Точное количество зависит от возраста, веса и роста человека. Стандартно нужно выпивать каждый день не меньше двух литров. Пить нужно как в течение дня, так и во время тренировок. Даже после окончания занятий тело нуждается в воде и электролитах.

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Оптимальное количество воды за день положительно влияет на работу печени, а также улучшает метаболизм. С ее помощью повышается уровень энергии и упрощается процесс восстановления после тренировки. При этом желательно отказаться от большого количества алкогольных напитков. Калории от алкоголя негативно влияют на скорость потери лишнего веса.

5. Восстанавливайтесь с помощью пищи

Восстановление после тренировки очень важно, поскольку питание – это часть построения красивого тела. Можно для этого выбрать высокобелковые коктейли, но они могут содержать сахар. Поэтому для ускорения восстановления желательно давать организму необходимые питательные вещества в течение двух часов после тренировки. Для этого подходят продукты с большим содержанием белка.

6. Много отдыхайте

Важным элементом правильного восстановления является отдых. Нельзя тренироваться каждый день по несколько часов, поскольку это может привести к повреждению мышцы или травме. Поэтому отдых необходим для наращивания мышечной массы. Поэтому требуется минимум один выходной в неделю, чтобы получить много энергии для последующих тренировок.

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7. Хорошо высыпайтесь

Ежедневно нужно спать не меньше 8 часов, что позволит хорошо отдохнуть, расслабиться и восстановить силы. Благодаря качественному сну предотвращаются травмы во время тренировок, а также не возникает болей в суставах и мышцах. Если человек будет мало спать, то это приводит к появлению дополнительной нагрузки на организм.

8. Ведите активный образ жизни

Важно не только правильно тренироваться и отдыхать, но и оставаться активным на протяжении всего дня. Это позволит сохранить высокий уровень физической подготовки. Для этого нужно много ходить, подниматься по лестнице, а не на лифте, а также меньше пользоваться автомобилем.

9. Делайте растяжку

Ее желательно делать сразу после тренировки. Она важна предотвращения травм и устранения болезненности в мышцах.

10. Принимайте горячий душ или ходите в сауну после тренировки

Горячий душ идеальное решение для прекращения потоотделения после тренировки. Он особенно важен, если появляется боль в суставах. Некоторые опытные спортсмены вовсе посещают сауну, что позволит нагреть мышцы и суставы, поэтому к ним будет поступать больше питательных веществ.

11. Будьте последовательны

Для достижения поставленных спортивных результатов нужно придерживаться правильного графика тренировок, а также не пропускать посещение спортивного зала без веских оснований. Желательно воспользоваться помощью опытного тренера, который будет отслеживать эффективность работы.

Таким образом, с помощью простых действий можно значительно продлить пользу от тренировок.