“Такое счастье в постели!”: Волочкова вывалила правду о шпагатах в сексе со спонсорами

Анастасия Волочкова в свои 17 лет уже была состоявшейся балериной, стала примой Мариинского театра и подарила маме квартиру. Ее дочь Ариадна в этом возрасте пока только строит планы на будущее и хочет учиться во Франции, несмотря на уговоры матери. Сейчас дочь Волочковой живет со своим отцом Игорем Вдовиным и его новоиспеченной женой Еленой Николаевой. Недавно в их семье родился сын.

Балерина же хотела бы, чтобы дочь продолжила учебу в России, однако девушка уже взрослая, и вправе сама решать. Об этом Волочкова рассказала в свежем интервью Пятому каналу.

Этим летом 17-летняя Ариадна провела целый месяц в Париже. Она в совершенстве выучила французский и теперь планирует покинуть Россию. Звезда балета добавила, что у нее с дочерью непростые отношения. При этом она всегда общается с ней. К слову, во время записи интервью на фоне кто-то задорно смеялся и подсказывал ей слова. Предположительно, это как раз и была дочь балерины.

Также в беседе с журналистами Анастасия Волочкова коснулась темы своих фирменных шпагатов. По ее словам, это элемент профессии, и от этого ей никуда не деться.

“Мне мои мужчины дарят бриллианты, шубы, кольца, “Майбахи”, машины! Вы мои шпагаты обсуждаете? Так вы сами сядьте на этот шпагат сначала. Это надо быть Волочковой, чтобы они дарили такое счастье в постели мужчинам, чтобы они потом мне дарили все то, что они мне дарят”, – заявила балерина.

Что касается критики хейтеров, то здесь имеет место быть обыкновенная человеческая зависть, уверена балерина.