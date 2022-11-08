 

В Москве открыли памятник генералу Михаилу Ефремову

08.11.2022, 18:20, Разное
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В минувший понедельник, когда вся Россия отмечала годовщину легендарного Парада на Красной площади 1941 года, с которого защитники Москвы с развернутыми знаменами уходили на фронта Великой Отечественной войны, в столице открыли памятник генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову.

Бюст Герою России появился на улице, названной в его честь. Памятник легендарному советскому полководцу установили на пересечении улиц Ефремова и 3-й Фрунзенской. Об этом с места событий сообщил корреспондент АГН “Москва”.

По данным агентства, на церемонии открытия присутствовал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Он рассказал о героическом подвиге генерала Михаила Ефремова в годы войны.

“Вы видите этот бюст, Ефремов как будто вырос из скалы, потому что этот человек – скала, потому что когда прислали последний самолет эвакуировать командующего армией, начальника штаба, старших офицеров, он отказался вместе со всем штабом, и отправил этим последним самолетом тяжелораненых, часть армейских знамен и документов. Генерал Ефремов был тяжело ранен, обездвижен, и когда немцы приблизились на расстоянии пистолетного выстрела, у них на глазах он пустил себе пулю в висок, потому что русские не сдаются”, – отметил чиновник.

Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский со своей стороны подчеркнул значимость открытия памятника в годовщину исторического парада 7 ноября 1941 года. По словам главы ведомства, в этот день в России вспоминают доблесть защитников Москвы.

“Мы вспоминаем всех тех, кто шел в московское ополчение, строил укрепления, работал на фабриках и заводах, обеспечивал транспортную безопасность, кто ковал победу в тылу и на фронте”, – отметил Александр Кибовский.

Чиновник также рассказал, что ему удалось посетить место гибели генерала Михаила Ефремова. По его словам, пробраться в лесную степь, где установлен памятный знак, обычному человеку довольно сложно, поэтому особенно важно, что памятник полководцу появился в центре российской столицы.

К слову, памятник генералу установлен РВИО при поддержке правительства Москвы. Победу в открытом конкурсе одержала работа скульптора Студии военных художников имени Грекова Алексея Чебаненко.


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