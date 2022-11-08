 

NYT – взгляды американцев при Байдене стали лишь ещё более поляризованными

08.11.2022, 18:02, Разное
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Президент США Джо Байден надеялся примирить нацию после разногласий и беспорядков, которыми сопровождалось правление Дональда Трампа. Однако опросы показывают, что в преддверии промежуточных выборов в США американская нация становится всё более поляризованной, чего никогда не наблюдалось даже при Трампе, пишет The New York Times.


AP

По мере приближения сроков промежуточных выборов американская нация оказалась поляризована, как никогда ранее, пишет Питер Бейкер на страницах The New York Times. И хотя на протяжении почти двух лет пребывания на посту президента визитной карточкой Джо Байдена была вера в то, что он сможет залатать трещины в расколотом американском обществе и стать примирителем после беспорядков и разногласий, которыми сопровождалось правление бывшего президента Дональда Трампа, ситуация в результате лишь усугубилась, отмечается в статье.

«Лихорадка поляризации» не прощается в преддверии промежуточных выборов, и похоже, что эту веру Байдена уже не разделяют даже его однопартийцы среди демократов, даже его собственные советники и союзники, некоторые из которых смотрят на грядущие выборы со страхом, констатирует автор. Американские избиратели, которые надеялись два года назад, что Байден поможет восстановить им «ощущение нормальности» после беспорядков в эпоху Трампа, теперь, похоже, недовольны и разочарованы тем, что он не оправдал их ожиданий, и готовы показать это во время предстоящего голосования, поясняет автор.

По словам доверенных лиц, Байден тоже надеялся, что «лихорадка поляризации» в политике к настоящему времени пройдёт, и сам был удивлён, что этого не произошло. Президентство, которое он себе представлял и в своих мечтах возглавлял «момент примирения», оказалось вовсе не таким, как в реальности. А он наивно рассчитывал, что если бы он мог просто «хорошо управлять», всё бы наладилось, отмечается в статье.

В то же время Байден, которому в этом месяце исполняется 80 лет, не часто предаётся самоанализу и не подвергает себя серьёзному «перекрёстному допросу» о том, где, по его мнению, он мог бы ошибиться, даже если на самом деле это так, отмечает автор. Он также избегает интервью с крупными СМИ, предпочитая «более дружелюбных» собеседников, которые говорят ему, что он «самый крутой в мире».

В последнее время Байден также во многом изменил свой стиль, отказавшись от трибуны в пользу портативного микрофона, который позволяет ему лучше контролировать голос и позволяет бродить по сцене, держа руку в кармане. Но его речи по-прежнему приправлены присущими ему фразочками, такими как «я серьёзно», «я не шучу» и «послушайте, я действительно серьёзно», говорится в статье.

Предвидя, что произойдёт в ближайшие дни, Байден всё же отказывается признать своё поражение, констатирует автор. Его явно воодушевил субботний митинг в Пенсильвании с участием бывшего президента Барака Обамы и лейтенанта-губернатора Джона Феттермана, кандидата в сенат, а также положительная статистика из Аризоны и Нью-Гэмпшира. Его настроение, по словам помощников, настроено на борьбу.

Однако если во вторник ему придётся признать провал, сказали помощники, он признает это и продолжит двигаться вперёд. В долгой череде падений и подъёмов, провалов и поражений это будет лишь ещё одно препятствие, а не конец, как искренне верит Байден, заключает автор.


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