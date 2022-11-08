 

Крисси Тейген показала, как выглядит во время третьей беременности

08.11.2022, 17:50, Разное
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36-летняя Крисси Тейген продолжает радовать поклонников свежими “беременными” снимками. Телеведущая в положении уже пятый месяц, и ее живот заметно увеличился. Накануне она опубликовала в своем блоге новые фотографии, на которых хорошо видны изменения во внешности Крисси.

О боже, мы двигаемся к этому, – написала она в посте.

На новых кадрах Крисси Тейген позирует в уютной белой пижаме в черный крупный горох, а также пушистом кардигане в тон и домашних тапочках из натуральной овчины от UGG.

О положении Тейген стало известно в начале августа — радостную новость американская телеведущая, модель и писательница сообщила в личном блоге, опубликовав фото, на котором видно живот. Для пары путь к тому, чтобы стать родителями, был непростым — они несколько раз прибегали к ЭКО. В этот раз Крисси пошла на эту же процедуру, и новая попытка увенчалась успехом с первого раза. Пара уже растит двоих детей — 6-летнюю дочь Луну и 4-летнего сына Майлза.

В начале сентября Джон и Крисси впервые после объявления о третьей беременности вышли на красную дорожку. А всего через несколько дней Тейген снялась в новом романтическом клипе своего возлюбленного, который тот выпустил к 9-й годовщине брака.


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