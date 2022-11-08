Сильвестр Сталлоне озвучил причину ссоры с супругой Дженнифер Флавин

После того, как в середине октября 76-летний Сильвестр Сталлоне и 54-летняя Дженнифер Флавин остановили бракоразводный процесс, актер, похоже, созрел для того, чтобы озвучить истинные причины недолгого разлада в семье. Сталлоне дал интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором признался, что совершил “трагическую ошибку”, которую не собирается повторять.

Иногда я ставлю работу выше своей семьи, и это трагическая ошибка, которая больше не повторится, – заключил он.

В диалоге с интервьюером Сталлоне подчеркнул важность поддержки близких.

Надеюсь, вы общаетесь с людьми, которые понимают слабости жизни, ее хрупкость и то, как редко бывают по-настоящему хорошие отношения.

Напомним, что неделю назад Сильвестр Сталлоне беседовал с изданием Sunday Times. Тогда он рассказал, как пережил временное расставание с супругой, с которой прожил более 25-ти лет.

Проблемы в семье Сталлоне и Флавин начались в то же время, когда актер перекрыл тату с портретом жены в августе. Всего через несколько дней Флавин обвинила его в преднамеренной растрате семейного имущества. Позже супруги помирились, дали своей паре второй шанс и снова надели обручальные кольца — недавно они как ни в чем не бывало вместе прогуливались по Нью-Йорку, держась под руки.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин познакомились в 1988 году в ресторане в Беверли-Хиллз, Калифорния, и поженились девятью годами позже, в 1997-м. У них три общих дочери — 26-летняя София, 24-летняя Сикстина и 20-летняя Скарлетт.

Дженнифер Флавин с дочерьми