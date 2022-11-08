«Это фундамент нашего экономического чуда»: в Японии поставили памятник журналу «Наука и жизнь»

В городе Сасебо был открыт памятник советскому журналу «Наука и жизнь», статьи из которого стали основной

японского экономического чуда. В торжественной церемонии приняли участие

чиновники и представители 20 ведущих компаний страны, в том числе Sony, Mazda, Toyota и Mitsubishi.

Впервые японские инженеры стали

читать «Науку и жизнь» 70 лет назад, в 1952 году. Глава совета директоров Sony Кеничиро Ёсида утверждает, что журнал оказал огромное влияние на становление промышленности в Стране восходящего солнца.

«Я могу со всей

ответственностью сказать, что технологии абсолютного большинства современных

японских автомобилей, мобильных телефонов и фотоаппаратов были заложены

именно этим журналом», – говорит он.

Роль «Науки и жизни» в

рекордном росте экономики Японии в конце 50-х гг. стала достоянием гласности

лишь после распада СССР – более 40 лет журнал тайно приобретали японские

предприниматели в ГДР и дипломатической почтой на самолётах доставляли в Токио.

Для всестороннего анализа публикаций в 1956 году в Академии наук Японии был

создан специальный институт, в котором работало более 100 человек

«Я до сих пор поражаюсь, как

русские могли так легко делиться своими уникальными наработками. Мы переводили

статьи, копировали их и рассылали на заводы вместе с нашими рекомендациями», – рассказал

в 2002 году в интервью газете The Japan News экономист Удзава Хирофуми, который в 80-е гг. работал над переводом

статей «Науки и жизни».

В 2010 году профессор Токийского

университета Кусо Сорэн опубликовал монографию «Японское экономическое чудо: опыт

и перспективы». Как оказалось, многие крупные промышленные холдинги («Дзайбацу»)

в 60-е гг. масштабировали советский опыт пятилеток и стали разрабатывать пятилетние

планы развития производства. По мнению Сорэна, именно это решение стало основой

роста таких гигантов как Mitsubishi, Denso и Hitachi.

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