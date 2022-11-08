«Это фундамент нашего экономического чуда»: в Японии поставили памятник журналу «Наука и жизнь»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В городе Сасебо был открыт памятник советскому журналу «Наука и жизнь», статьи из которого стали основной
японского экономического чуда. В торжественной церемонии приняли участие
чиновники и представители 20 ведущих компаний страны, в том числе Sony, Mazda, Toyota и Mitsubishi.
Впервые японские инженеры стали
читать «Науку и жизнь» 70 лет назад, в 1952 году. Глава совета директоров Sony Кеничиро Ёсида утверждает, что журнал оказал огромное влияние на становление промышленности в Стране восходящего солнца.
«Я могу со всей
ответственностью сказать, что технологии абсолютного большинства современных
японских автомобилей, мобильных телефонов и фотоаппаратов были заложены
именно этим журналом», – говорит он.
Роль «Науки и жизни» в
рекордном росте экономики Японии в конце 50-х гг. стала достоянием гласности
лишь после распада СССР – более 40 лет журнал тайно приобретали японские
предприниматели в ГДР и дипломатической почтой на самолётах доставляли в Токио.
Для всестороннего анализа публикаций в 1956 году в Академии наук Японии был
создан специальный институт, в котором работало более 100 человек
«Я до сих пор поражаюсь, как
русские могли так легко делиться своими уникальными наработками. Мы переводили
статьи, копировали их и рассылали на заводы вместе с нашими рекомендациями», – рассказал
в 2002 году в интервью газете The Japan News экономист Удзава Хирофуми, который в 80-е гг. работал над переводом
статей «Науки и жизни».
В 2010 году профессор Токийского
университета Кусо Сорэн опубликовал монографию «Японское экономическое чудо: опыт
и перспективы». Как оказалось, многие крупные промышленные холдинги («Дзайбацу»)
в 60-е гг. масштабировали советский опыт пятилеток и стали разрабатывать пятилетние
планы развития производства. По мнению Сорэна, именно это решение стало основой
роста таких гигантов как Mitsubishi, Denso и Hitachi.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет