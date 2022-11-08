Скандалы: Тайны хозяйки «Полигона»

Директриса сгоревшего клуба выскочила из него одной из последних

В деле о пожаре в костромском клубе «Полигон», где в ночь на субботу погибли 13 человек, пока двое обвиняемых. И если с непосредственным поджигателем Станиславом Ионкиным все более менее ясно, то степень вины руководителя компании «Империя» Натальи Беленоговой еще предстоит определить следователям. Женщина арестована на два месяца. Те, кто хорошо ее знал, боятся, что на бизнес-леди свалят вину за то, что она не делала.

Беленогова родом из Южно-Сахалинска. У нее среднее специальное образование – в юности Наталья выучилась на швею. Лет 10 назад переехала в Центральную Россию. Разумеется, она не сразу стала во главе компании – работала в магазине продавцом, потом администратором и управляющей. «Директора в «Полигоне» менялись часто, а вот Наташа оставалась неизменной, — поделились с нами коллеги. – Потому что она знала свое дело».

Полтора года назад бизнес-леди возглавила «Империю». С подчиненными не заигрывала, лоботрясов увольняла, но в целом к ней относились сносно. Сор из избы Беленогова выносить не любила. По крайней мере, дома (у Натальи есть муж и общий ребенок плюс дети от предыдущих браков) она если и рассказывала о проблемах, то только связанных с неадекватными посетителями.

Интересно, что, по словам коллег Натальи, сигнализация в клубе срабатывала постоянно, когда надо и когда не надо. Как правило, речь шла об охранной системе. Бичом «Полигона» были насекомые и мыши. Впрочем, и пожарная сигнализация периодически начинала завывать. Кстати, работу «пожарки» проверяли достаточно регулярно. Выносились предписания об устранении мелких нарушений – например, перевесить табличку с указанием путей эвакуации. Но в целом ничего криминального инспектора не находили. «Наталья – человек ответственный, понимала, что к чему», — подчеркивают сослуживцы.

Отрицают сотрудники и использование в клубе каких-то огнеопасных материалов. «Насколько мы знаем, у нас был потолок типа «Армстронг», который есть во всех конторах. И он вроде как вообще не горючий, если не будет открытого пламени».

Впрочем, было бы странно, если бы работники «Полигона» не пытались обелить свое заведение и свою начальницу. Которая не могла не знать о слабых местах клуба – пресловутой двери-«вертушки», закрытом эвакуационном выходе и не слишком качественном фейс-контроле посетителей.

Вечером в субботу Беленогова пришла на работу около 19.00. Так что события, предшествовавшие пожару, происходили у нее на глазах. Поздно ночью она позвонила мужу и сквозь слезы крикнула: «У меня «Полигон» горит». Из горящего здания директор выскочила одной из последних, почти без одежды и без документов (все уничтожил огонь). Увы, этот запоздалый героизм не помог уберечь посетителей от страшной смерти.

Виктория Чумакова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”