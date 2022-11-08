Андрею Миронову сменили фамилию в 3 классе

Популярнейший во времена Советского Союза актер Андрей Миронов почти всю жизнь носил не настоящую фамилию. Решение сменить ее приняли его родители, когда будущий кумир миллионов учился в 3 классе.

За свою недолгую жизнь Андрей Миронов сыграл множество ролей, став одним из самых знаменитых комедийных актеров страны. При этом немногие приверженцы его творчества знают, что настоящая фамилия звезды кинематографа СССР, полученная при рождении, была совсем другой. Ради благозвучности родители сменили ее, еще когда мальчик учился в 3 классе. Оба родителя артиста также трудились в творческой сфере, что и определило его увлечения. При этом отец селебрити, Александр Менакер, посчитал, что сыну будет легче пробиваться на вершины карьеры с более «русской» фамилией.

Поэтому уже в школьные годы родители будущего народного артиста исправили ему документы. Чтобы не выдумывать псевдонимов, они указали фамилию матери, Марии Мироновой. Объяснялось это тем, что в СССР, начиная с 1940-х годов, шла «борьба с космополитизмом». Андрей Миронов родился за три месяца до начала Великой Отечественной войны, в те времена иностранные фамилии многими воспринимались недоброжелательно. Проводимая государством в те годы политика приводила даже к лишению свободы ряда представителей творческой интеллигенции. Поэтому папа и мама будущей звезды опасались, чтобы он не стал жертвой репрессий или нападок.

Стоит отметить, что у Андрея Миронова с детства проявлялись творческие и коммуникативные качества. В школе он был заводилой и неформальным лидером класса. Благодаря врожденным артистическим талантам, активной жизненной позиции, остроумию и бурному темпераменту с парнем хотели дружить все одноклассники. При этом он очень хорошо учился и свободно владел английским языком, а позже выучил еще и французский. Щукинское училище при Театре им. Е. Вахтангова, где Миронов учился в группе И. М. Рапопорта, он закончил с красным дипломом.