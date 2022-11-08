Дефицит рабочей силы заставил Канаду распахнуть двери для мигрантов

Правительство Канады планирует за три года принять 1,5 миллиона мигрантов: во второй по площади стране мира остро не хватает рабочих и других специалистов, особенно в образовании и здравоохранении, рассказывает France info. Новая система отбора призвана заполнить вакансии, расширить франкофонное сообщество, а также распределить новоприбывших по всей территории страны, в том числе в удалённые регионы.

Канада — вторая по площади страна в мире, где проживает всего 40 миллионов человек. Здесь достаточно места на перепродажу, а экономика находится в отличном состоянии, однако в настоящее время Канада пала жертвой своих преимуществ: ей остро не хватает рабочих рук и «мозгов».

Хозяин ресторана в столичной Оттаве работает каждый день, принимая и обслуживая посетителей. Ему не хватает по меньшей мере десяти сотрудников.

АНИШ МЕРА, управляющий ресторанами East India Company: Посмотрите — только в этом году я опубликовал около 30 вакансий для официантов, работников кухни или посудомоек, а ответило мне всего два-три кандидата. Так что решение привлекать больше иностранных работников мне кажется хорошим. Как бы то ни было, в Канаде никогда не появится достаточно детей, чтобы занять все будущие рабочие места.

Нехватка персонала особенно остро ощущается в школах и здравоохранении. Десятки тысяч предложений для преподавателей и медработников остаются вакантными. В связи с этим правительство широко распахнуло двери: в течение следующих трёх лет Канада надеется принять 1,5 миллионов человек, главным образом франкоговорящих.

ШОН ФРЕЙЗЕР, министр по делам иммиграции Канады: Мы должны увеличить число новых мигрантов-франкофонов, которые приезжают в Канаду и расширяют франкоязычное сообщество. Не только в Квебеке, но и по всей стране.

Так, Канада может позвать многочисленных франкоговорящих африканцев. Правительство собирается ввести новую систему отбора в рамках выбранной иммиграционной политики, которая отдаёт предпочтение тем секторам экономики, где больше всего не хватает людей, а также устанавливает своего рода распределение по территории страны. Провинции этой децентрализованной страны установят собственные правила и цели. Возможно, некоторым новоприбывшим придётся поехать в более отдалённые регионы и не обязательно в крупные города.

Однако эта специалистка по иммиграции скептически смотрит на возможность Канады принять столько мигрантов.

ЛУИЗА ВЕРИНО, профессор, специалистка по иммиграции в университете Оттавы (Канада): Я считаю, что Канада не готова принять такое количество мигрантов. Частично в этом виноват жилищный кризис, но главным образом правительство делает ставку на квалифицированные кадры, в то время как зачастую нужны неквалифицированные рабочие.

Новая волна станет ещё одной головной болью администрации: более миллиона заявлений об эмиграции, полученных за последние годы, по-прежнему не рассмотрены.

Дата выхода в эфир 06 ноября 2022 года.