Адам Броди и Лейтон Мистер впервые за три года вместе вышли в свет

Поклонникам легендарных сериалов нулевых – “Одинокие сердца” и “Сплетница” – сегодня есть что обсудить! Минувшей ночью в Карнеги-Холл в Нью-Йорке состоялась премьера нового мини-сериала Hulu “Флейшман в беде” (Fleishman is in Trouble). На самом сервисе его покажут только 17 числа. Главные роли в нем исполнили Клэр Дейнс и Джесси Айзенберг. Также в проекте приняли участие В сериале также снялись Лиззи Каплан, Адам Броди, Ральф Эдриэль Джонсон, Эшли Остин Моррис, Винченцо Амато и другие.

42-летнего Адама Броди неожиданно пришла поддержать его супруга, 36-летняя актриса Лейтон Мистер. Для пары это редчайший выход в свет – последний раз они появлялись на красной дорожке в августе 2019 года, то есть больше трех лет назад (и даже до пандемии коронавируса). Для выхода Лейтон надела темно-коричневое бархатное платье с цветочным орнаментом. Простой наряд она дополнила золотыми туфлями на каблуке и прической “мальвинкой” и прямой челкой. Броди же облачился в изумрудно-зеленый костюм с черным галстуком и рубашкой в мелкую крапинку, завершив свой образ черными туфлями.

По сюжету сериала главный герой Тоби Флейшман (Джесси Айзенберг) после развода решает скачать приложение для знакомств и снова почувствовать себя холостяком. Однако внезапно его бывшая супруга Рейчел (Клэр Дэйнс) таинственно исчезает и оставляет на Тоби детей. Пытаясь свыкнуться с ролью не ловеласа, а разведенного отца-одиночки, который при этом пытается продолжать работать и устраивать свою личную жизнь, мужчина параллельно начинает размышлять о своем непростом браке с Рейчел. Он пытается понять, что было не так и что же с ней все-таки произошло.

Два любителя домашнего образа жизни познакомились в 2012-м, в год окончания “Сплетницы”. Два года звезды подростковых сериалов скрывались от папарацци с помощью нарядов-невидимок – растянутых джемперов, джинсов и вязаных шапочек. Выйти в свет, открыто объявив о своих чувствах, они решились лишь спустя год после начала романа, а в 2014-м тайно поженились. О скором рождении обоих детей общественность узнавала только благодаря папарацци, которым случайно удавалось сфотографировать Лейтон с округлившимся животом. Летом 2015 года у пары родилась дочь Арло, а летом 2020-го – сын (о его рождении, кстати, сообщил сам Адам). Имя малыша до сих пор не известно.

В декабре 2019 года супруги переехали в новый дом, который расположен в престижном районе Пасифик Палисадес между горами Санта-Моники и береговой линией Тихого океана.

О своей семейной жизни они говорят и вовсе раз в несколько лет. Редкое личное интервью Адама читайте тут.