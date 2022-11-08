 

Райан Рейнольдс хочет, чтобы у них с Блейк Лайвли родилась еще одна дочка — и вот почему

08.11.2022, 16:25, Разное
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Примечательно, что 46-летний Райан Рейнольдс и 35-летняя Блейк Лайвли, которые уже воспитывают трех дочерей, до их рождения даже не пытались узнать пол своих будущих детей. Похоже, они не собираются нарушать эту традицию и предпочли оставаться в неведении и в четвертый раз. Более того, многодетный папа не против, если у них с Блейк снова родится девочка.

Я не знаю. Мы никогда этого не узнаем! – признался Райан в эфире нового выпуска телешоу Today. – Я знаю, как воспитывать девочек, так что отчасти надеюсь на это!

Несмотря на то, что в семье Райан окружен женщинами, у него все же имеется некоторый опыт взаимодействия с мальчиками, ведь он рос вместе с тремя братьями. 

У меня одни братья, поэтому я сужу по собственному опыту. Я был самым младшим из четырех, и мы были настоящими поджигателями и пожарными.

Впрочем, актер отметил, что “готов ко всему” и невероятно счастлив стать отцом в четвертый раз. Кстати, на днях его беременная супруга Блейк Лайвли впервые появилась на публике после новости о пополнении в семье.

О том, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз, стало известно в начале месяца. У пары уже есть три дочери — 7-летняя Джеймс, 5-летняя Инес и 2-летняя Бетти. Напомним, что супруги познакомились на съемках картины “Зеленый фонарь” в 2010-м, но романтические отношения между ними завязались только год спустя. В 2012 году они тайно поженились.

23 октября Райану Рейнольдсу исполнилось 46 лет. Этот день они с беременной Блейк провели в окружении семьи. 


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