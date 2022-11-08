Красный лук и другие продукты против образования отеков

От отечности живота, лица и конечностей страдают многие люди. Эта проблема может быть связана с ведением нездорового образа жизни, ожирением, болезнями почек, диабета, сердечной недостаточностью, приемом некоторых лекарств, жаркой погодой и даже неправильной осанкой.

Когда отек распространяется по всему телу, это может указывать на наличие проблем с сердечно-сосудистой системой. По причине этого почки не могут нормально выводить жидкость.

Есть некоторые продукты питания, которые помогут устранить отечность. В таком случае, нужно придерживаться диеты с низким содержанием соли. Также стоит потреблять продукты, способствующие выведению жидкости.

Правильное потребление жидкости является ключевым. Взрослым людям нужно потреблять 2-3 л чистой воды.

Обычно для устранения отечности требуется определенное время. Однако, если все равно ничего не помогает, стоит обратиться к доктору. Вот несколько продуктов питания, которые помогут быстро и результативно справиться с отечностью.

Лук и чеснок

Этот продукт полон флавоноидов и антиоксидантов, которые оказывают полезное воздействие на сердце и усиливают процесс кровообращения. Чеснок стимулирует точно такие же процессы благодаря наличию аллицина в его составе.

Этот продукт известен как естественный вазодилататор из-за высокого содержания в составе полифенола. Кроме того, чеснок улучшает кровообращение и нормализует поступление кислорода в мышечную ткань. Чеснок является хорошим источником железа, который поддерживает здоровье и нормальную работу сердца.

Зеленые листовые овощи

Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, имеют эффект вазодилататора из-за высокого содержания нитратов. Эти продукты помогают выводить лишнюю жидкость.

Большинство зеленых листовых овощей имеют в своем составе высокое содержание калия. Этот микроэлемент действует как естественный диуретик.

Жирная рыба

Жирная рыба, в частности, такая как лосось, содержит в своем составе много омега-3 жирных кислот, которые способствуют высвобождению окиси азота, тем самым усиливая кровоток и предотвращая образование сгустков крови.

Свекла

Этот продукт стимулирует приток кислорода в мышечную ткань из-за того, что в составе содержится достаточно много железа, а также нитраты. Это способствует выведению лишней жидкости и устранению отечности.

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Куркума

Куркума является просто восхитительной специей. С ее помощью можно сделать золотое молоко.

Куркума отлично подходит не только лишь для окрашивания продуктов и напитков, но и помогает улучшить кровообращение.

Имбирь

Имбирь способствует борьбе с окислительным стрессом и воспалением. Этот продукт обладает антигипертензивным эффектом, а также нормализует уровень глюкозы в крови.

Из имбиря можно приготовить очень вкусный чай, способствующий подавлению аппетита.

Корица

Еще одной очень хорошей специей, которая может быть отличным средством для снижения отечности, является корица. Ее можно добавлять в согревающий чай.

Эта восточная специя нормализует кровообращение. Кроме того, корица помогает поддерживать нормальное функционирование сердца и сосудов. Эта специя способствует борьбе с воспалением.

Зерна граната

Это полезный продукт, нормализующий кровообращение. Зерна граната улучшают работу сердечной мышцы и повышают иммунитет, а также препятствуют отечности.