В Мурманске запустят первую в России долину солнечных батарей

Первая в России сеть электрогенераторов, работающих на солнечных батареях, будет запущена уже в декабре этого года в Мурманске, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

Уже к новогодним праздникам в дома региона поступит электричество, генерируемое местной «долиной солнечных батарей», обещает чиновник. Регион станет первым среди российских субъектов, где будет протестирован подобный экологический подход.

На строительство долины было выделено чуть более 50 млрд руб. Если эксперимент будет признан удачным и производимое количество энергии покроет те объёмы, которые производят традиционные электростанции, правительство продолжит курс на декарбонизацию.

– Тогда следующими “полями экспериментов” станут Якутия, Архангельская область и в особенности Норильск, где поддержание традиционных источников электричества обходится государству крайне дорого, – добавил Шульгинов.

Ранее, в июле, во Франции расплавилась крупнейшая в мире солнечная панель. По данным источников редакции, этот случай вызвал дебаты в кулуарах Минэнерго о безопасности и целесообразности размещения аналогичных панелей в Мурманске, но положительное решение всё же было принято.

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