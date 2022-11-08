Иосиф Пригожин показал архивное фото с Валерией и ее сыном

Иосиф Пригожин поделился с подписчиками архивным снимком с Валерией и ее сыном. Сегодня Арсению, рожденному певицей от предыдущего брака с Шульгиным, исполнилось 24 года.

Валерия до брака с Иосифом Пригожиным дважды была замужем. Во втором браке с Александром Шульгиным народная артистка РФ родила троих детей, дочь Анну, известную сейчас, как певица SHENA, и двоих сыновей Артемия и Арсения. Сегодня младшему из них исполнилось 24 года, с чем парня поздравил отчим, опубликовав архивное фото.

На странице своего профиля в одной из соцсетей Иосиф Пригожин показал подписчикам старый снимок. На нем маленький Арсений отмечает один из своих дней рождения. В кругу своей большой семьи он задувает свечи на праздничном торте. На снимке присутствует и Валерия, а также дети музыкального промоутера от предыдущих отношений. Первая жена родила ему сына и дочь, во время романа с менеджером компании «Союз» родилась вторая дочь. Как и его нынешняя жена, продюсер в этом году стал дедушкой.

Валерия получила этот почтенный статус в начале минувшего года, у Арсения и его супруги родилась дочь Селин. В день 24-летия парня, которого Пригожин воспитывал с 6 лет и считает своим сыном, деятель шоу-бизнеса тепло поздравил его, пожелав успехов и здоровья. Также он оценил то, как Арсений справляется с собственной ролью отца. Свою неродную внучку Пригожин назвал чудом, которое ежедневно радует их семью. К фотографиям супруг Валерии добавил также небольшое видео, на котором малышка трогательно поздравляет папу с днем рождения.