Поляки верят в необходимость «забора» на границе с Калининградской областью

Соседство Польши с «непредсказуемой» Россией угрожает безопасности страны, поэтому строительство заграждения на границе с Калининградской областью обосновано, заявили эксперты в эфире Polskie Radio. С идеей властей отгородиться от РФ «забором» согласно и большинство поляков. При этом специалисты признают, что за последние годы ничего угрожающего на этой границе не происходило.



AP

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале строительства временного заграждения на границе Польши с Калининградской областью. По его словам, такое решение было принято в связи с запуском рейсов с Ближнего Востока и из Северной Африки в Калининград и с риском новой миграционной волны с этого направления, пишет Polskie Radio.

Радиостанция приводит результаты последнего опроса, результаты которого говорят о том, что 63,8% поляков поддерживают идею строительства заграждения на границе. 22,8% выступают против такого решения, и лишь каждый седьмой не имеет собственного мнения по данному вопросу.

Эксперт Ежи Мосонь объясняет в беседе с Polskie Radio, что перед лицом украинского конфликта сейчас все себя чувствуют под угрозой. «Мы должны осознавать то, что российский сосед куда более непредсказуем и опасен, нежели Белоруссия, и этой границей следует управлять ещё более осторожно, чем в случае польско-белорусской границы», — подчеркнул он. По его мнению, решение польского правительства построить заграждение на границе с Белоруссией, а теперь с Россией, лишь поднимает его авторитет. Потому что даже если кто-то не любит партию «Право и справедливость», премьера-министра Матеуша Моравецкого или Ярослава Качиньского, то он безусловно озабочен безопасностью страны и считает действия властей правильными. Никто не хочет иметь дело с какой-либо провокацией на польско-российской границе, уверен он.

Профессор Себастьян Гаевский, в свою очередь, полагает, что речь идёт о том, чтобы подстраховаться. Однако сам факт того, что Польша имеет общую границу с Россией, и она вовсе не такая короткая, как может показаться, тоже чреват большим риском для внешней безопасности страны. Одновременно он указывает на то, что в последние годы ничего, вызывающего беспокойство, там не происходило.