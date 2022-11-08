Шакира получила опеку над детьми в ходе бракоразводного процесса с Жераром Пике

Как сообщили сегодня газеты El Pais, El Periódico и La Vanguardia, Шакира и Жерар Пике в присутствии адвокатов провели 12-часовые переговоры, в результате которых им удалось уладить свой главный конфликт и решить, где и с кем будет жить их общие дети – 9-летний Милан и 7-летний Саша. Встреча прошла в доме Шакиры, и, как сообщают инсайдеры, длилась всю ночь, но когда именно – не сообщается.

Мы закончили и все подписали, и достигли соглашения обеих сторон, – сообщил адвокат Шакиры Рамон Тамбореро.

Шакира и Пике договорились, что певица увезет мальчиков в Майами. До конца года Милан и Саша будут жить на родине отца, в поместье на окраине Барселоны, но после новогодних праздников Шакира увезет детей. Это не помешает футболисту видеться с детьми – он сможет приехать в США, когда захочет, а расходы на перелет будут оплачены с общих счетов бывшей пары. Такое решение наверняка далось экс-футболисту нелегко. Впрочем, по словам юристов, обе стороны остались довольны результатом.

Напомним, о разрыве Шакиры и Жерара Пике стало известно 1 июня – ряд испанских СМИ сообщил, что причиной расставания пары стали измены футболиста. Спустя три дня расставание подтвердила сама Шакира. Стоит отметить, что помимо бракоразводного процесса (а на деле только определения места жительства детей, поскольку экс-влюбленные не были женаты официально) певица проходит судебные тяжбы относительно неуплаты налогов.

Впрочем, неурядицы на личном и деловом фронте не мешают Шакире сочинять и выпускать новые песни – в конце октября она представила новую композицию о несчастной любви и видеоклип на нее. Жерар Пике же на прошлой неделе объявил о завершении карьеры и покинул родной футбольный клуб “Барселона”.