Принцесса Норвегии Марта-Луиза отказалась от королевских обязанностей

Слухи о том, что 51-летняя Марта-Луиза может лишиться титула принцессы и права на престол вслед за внуками датской королевы Маргрете II, появились в начале октября. Впрочем, несмотря на предположения, Марта-Луиза сохранила титул, но отказалась от королевских обязанностей. Также они с женихом, голливудским шаманом Дуреком Верреттом, не смогут использовать монарший титул, занимаясь своими коммерческими проектами. Сегодня об этом официально сообщил норвежский дворец.

Принцесса Марта-Луиза хочет разграничить свою собственную деятельность и деятельность дворца. Потому принцесса отказывается от своих королевских обязанностей и больше не будет представлять королевскую семью. Король решил, что принцесса сохранит свой титул, но не будет использовать его в своих коммерческих проектах с женихом Дуреком Верреттом, – гласит официальное заявление. – Король и королева хотели бы поблагодарить принцессу Марту-Луизу за те усилия, которые она прилагала на протяжении десятилетий своей работы. Она выполняла ее с заботой, теплотой и большой целеустремленностью.

Не секрет, что дочь короля Харальда V и королевы Сони Марта-Луиза будням во дворце предпочитает обычную размеренную жизнь. До отказа от королевских обязательств она была четвертой в очереди на престол — после своего брата Хокона и его детей, 18-летней принцессы Ингрид Александры и 16-летнего принца Сверре Магнуса, — однако никогда на него не претендовала.

О помолвке принцессы Марты-Луизы и ее возлюбленного шамана Дурека после 4-х лет романа стало известно 7 июня. По словам пары, несмотря на необычный род деятельности Дурека, родители и родные Марты-Луизы приняли его в семью и наладили с ним хорошие отношения. О других монарших особах, которые связали свою жизнь с простолюдинами, мы писали в этом материале.