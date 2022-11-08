 

Китайский автопроизводитель BYD показал новый гибридный кроссовер Frigate 07

08.11.2022, 14:44, Разное
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Китайская компания BYD выпустит новый гибридный кроссовер под названием Frigate 07.

Первый анонс паркетника состоялся весной, однако теперь указаны все технические параметры транспортного средства. В свою очередь, новинка получила габариты, схожие с кроссоверами Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Под капотом установлен бензиновый двигатель и электромотор с суммарной отдачей 336 л.с. В базовой версии применили передний привод, а в полноприводном исполнении мощность достигает 401 л.с.

Предельная скорость составит 180 км в час,  а разгон до сотни 4,7 секунд. Кроме того, производитель анонсировал продвинутый мультимедийный комплекс, виртуальную приборную панель и проекционный экран. Также среди новшеств указали адаптивный круиз-контроль и кресла с электрическим приводом.


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