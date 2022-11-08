Китайский автопроизводитель BYD показал новый гибридный кроссовер Frigate 07

Китайская компания BYD выпустит новый гибридный кроссовер под названием Frigate 07.

Первый анонс паркетника состоялся весной, однако теперь указаны все технические параметры транспортного средства. В свою очередь, новинка получила габариты, схожие с кроссоверами Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Под капотом установлен бензиновый двигатель и электромотор с суммарной отдачей 336 л.с. В базовой версии применили передний привод, а в полноприводном исполнении мощность достигает 401 л.с.

Предельная скорость составит 180 км в час, а разгон до сотни 4,7 секунд. Кроме того, производитель анонсировал продвинутый мультимедийный комплекс, виртуальную приборную панель и проекционный экран. Также среди новшеств указали адаптивный круиз-контроль и кресла с электрическим приводом.