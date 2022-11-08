 

Компания Honda представила новый кроссовер Pilot IV поколения

08.11.2022, 14:44, Разное
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Японский автомобильный гигант Honda презентовал модернизированный кроссовер под названием Honda Pilot.

Производитель позиционирует выпущенный экземпляр в качестве самого мощного и габаритного кроссовера в своей линейке. Внешний вид паркетника Pilot существенно модернизировали. Здесь применили объемную решетку радиатора, новые бамперы, придающие более агрессивный вид кузову. В салоне комфортно разместят до 8 человек. В базовом исполнении кроссовер Pilot получил цифровую приборную панель, увеличенный мультимедийный экран.

Под капотом паркетника Pilot установлен 3,5-литровый бензиновый двигатель на 289 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также значится, что новый кроссовер оснащен системой полного привода. Цена паркетника будет озвучена позже.


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